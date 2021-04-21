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10:19 (мск), источник: Vesti.kz

Восьмикратный чемпион из Европы избежал второго поражения с казахстанским тренером

Хотя успеха добился первым.

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«Жальгирис» под руководством казахстанского тренера Владимира Чебурина потерял очки в матче с «Джюгас Тельшяй» в рамках девятого тура чемпионата Литвы по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команда
Жальгирис В

Встреча прошла в Вильнюсе и завершилась со счетом 2:2. Первыми успеха добились хозяева благодаря автоголу Джереми Фернандеша. На это гости ответили точным ударом Давидаса Арлаускиса и автоголом Ивана Татомировича на 68-й и 75-й минутах соответственно. А на 77-й Йосип Тадич провел ответный мяч и этим самым спас «Жальгирис» от второго поражения в чемпионате.

После этой игры клуб из Вильнюса с 14 очками расположился на третьем месте из десяти, а «Джюгас Тельшяй» с девятью баллами оказался на шестой строчке.

55-летний Чебурин возглавил «Жальгирис» в начале этого года, до этого с 2016 по 2019 год тренировал «Судуву» из Мариямполе. Этот клуб он трижды подряд приводил к чемпионскому званию. Также с ним завоевывал Кубок и Суперкубок Литвы, а также дважды доходил до стадии плей-офф квалификации Лиги Европы.

«Жальгирис» является восьмикратным чемпионом страны.

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