Глава Ла Лиги назвал президента «Реала» катастрофой в футбольной деятельности
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас критически отозвался о президенте «Реала» Флорентино Пересе на фоне попыток главы мадридского клуба запустить Евролигу.
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас критически отозвался о президенте «Реала» Флорентино Пересе на фоне попыток главы мадридского клуба запустить Евролигу.
— Флорентино Перес
Даже Суперлига не может быть решением проблем нашей игры. Напротив, это смерть футбола, — сказал Тебас.
Суперлига объявила о приостановке запуска турнира на фоне выхода из проекта английских клубов.
Источник: AS