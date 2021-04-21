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10:51 (мск), источник: Матч ТВ

Глава Ла Лиги назвал президента «Реала» катастрофой в футбольной деятельности

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас критически отозвался о президенте «Реала» Флорентино Пересе на фоне попыток главы мадридского клуба запустить Евролигу.

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Источник: Reuters

— Флорентино Перес какое-то время ошибался, теперь я вижу, что он проиграл. Я считаю, что он великий предприниматель в области гражданского строительства, но на посту президента — катастрофа.

Даже Суперлига не может быть решением проблем нашей игры. Напротив, это смерть футбола, — сказал Тебас.

Во время загрузки произошла ошибка.

Суперлига объявила о приостановке запуска турнира на фоне выхода из проекта английских клубов.

Источник: AS

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