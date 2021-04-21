Сорвался трансфер испанского форварда в «Тараз». Подробности
Южане идут на втором месте в таблице.
Южане идут на втором месте в таблице.
27-летний испанский футболист румынского «Волунтари» Хефте Бетанкор Санчес не перейдет в «Тараз». Об этом сообщает инсайдер Айдын Кожахмет в своем
Отмечается, что его так и не отпустил румынский клуб. При этом проблема с нападающим все еще актуальна, вследствие чего таразцы уже переключились на других исполнителей, в списке были форварды из Ямайки и Сербии. Но и не исключен вариант, при котором команда усилит другую позицию, а с форвардом потерпит до лета.
Напомним, что «Тараз» после 16 туров идет на втором месте в таблице, уступая лидерство «Астане» лишь по дополнительным показателям. Следующий матч южане проведут на выезде с «Каспием» 23 апреля.