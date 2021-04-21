Сорвался трансфер испанского форварда в «Тараз». Подробности

Отмечается, что его так и не отпустил румынский клуб. При этом проблема с нападающим все еще актуальна, вследствие чего таразцы уже переключились на других исполнителей, в списке были форварды из Ямайки и Сербии. Но и не исключен вариант, при котором команда усилит другую позицию, а с форвардом потерпит до лета.