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11:01 (мск), источник: Vesti.kz

Сорвался трансфер испанского форварда в «Тараз». Подробности

Южане идут на втором месте в таблице.

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27-летний испанский футболист румынского «Волунтари» Хефте Бетанкор Санчес не перейдет в «Тараз». Об этом сообщает инсайдер Айдын Кожахмет в своем телеграм-канале.

Команда
Тараз

Отмечается, что его так и не отпустил румынский клуб. При этом проблема с нападающим все еще актуальна, вследствие чего таразцы уже переключились на других исполнителей, в списке были форварды из Ямайки и Сербии. Но и не исключен вариант, при котором команда усилит другую позицию, а с форвардом потерпит до лета.

Напомним, что «Тараз» после 16 туров идет на втором месте в таблице, уступая лидерство «Астане» лишь по дополнительным показателям. Следующий матч южане проведут на выезде с «Каспием» 23 апреля.

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