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11:04 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Спаллетти может возглавить футбольный клуб «Наполи»

ТАСС, 21 апреля. Итальянский специалист Лучано Спаллетти летом сменит Дженнаро Гаттузо на посту главного тренера футбольного клуба «Наполи». Об этом в своем Twitter сообщил журналист итальянского издания La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

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Источник: AP 2020

По информации журналиста, тренер вел активные переговоры с руководством итальянского клуба на протяжении двух месяцев. Ожидается, что Спаллетти подпишет контракт на два года.

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В текущем сезоне «Наполи» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 60 очков в 31 матче.

Спаллетти 62 года, его последним клубом был итальянский «Интер», который тренер покинул в мае 2019 года. До этого он тренировал итальянские «Эмполи», «Сампдорию», «Венецию», «Удинезе», «Анкону» и «Рому», с которой дважды выиграл Кубок Италии и один раз — суперкубок страны. С 2009 по 2014 год он возглавлял петербургский «Зенит», который дважды привел к победе в чемпионате России и по разу — в Кубке и Суперкубке России.

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