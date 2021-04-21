Футбольная ассоциация Англии поддержала клубы, отказавшиеся от участия в Суперлиге

Ранее о выходе из Суперлиги объявили английские «Арсенал», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Челси».

«Английский футбол гордится своей историей возможностей для всех клубов, и все футбольное сообщество не одобряет закрытую лигу, — говорится в заявлении FA. — Это была позиция, которая могла бы внести раскол в нашу игру, но вместо этого она объединила всех нас».

В понедельник 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги, старт которой был намечен на август. Это английские «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», испанские «Барселона», «Атлетико» и «Реал», итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус». Они вошли в число клубов — основателей нового турнира. Еще три клуба-основателя должны были объявить позднее.

Во вторник представители клубов — основателей турнира собрались, чтобы обсудить вопрос о роспуске турнира на фоне негативной реакции на его создание.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), руководство национальных футбольных федераций Англии, Испании и Италии, а также чемпионатов этих стран осудили решение клубов о создании Суперлиги и заявили, что команды-основатели будут исключены из состава участников национальных турниров, а также соревнований под эгидой УЕФА.

Позиция правительства Соединенного Королевства

Правительство Великобритании заявило в понедельник о том, что намерено сделать все возможное, чтобы не допустить создания Суперлиги. По словам министра цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта страны Оливера Даудена, в этом отношении кабинет рассматривает все варианты, начиная от реформирования системы управления [клубами] до задействования закона о конкуренции и механизмов, которые позволяют проводить футбольные матчи.

Доуден объявил, что в понедельник его ведомство начало подготовку обзора ситуации в английском футболе. Среди прочего будет изучен вопрос о необходимости учреждения независимого футбольного регулятора и способах дать болельщикам больше возможностей влиять на ситуацию в спорте. Беспокойство по поводу создания Суперлиги и «того ущерба, который это может нанести всенародно любимой игре» высказал в понедельник также внук королевы Великобритании Елизаветы II принц Уильям, занимающий пост президента FA.