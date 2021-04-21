Футбольная ассоциация Англии поддержала клубы, отказавшиеся от участия в Суперлиге
ЛОНДОН, 21 апреля. /ТАСС/. Футбольная ассоциация Англии (FA) приветствовала выход шести английских клубов из состава Суперлиги. Об этом говорится в заявлении FA.
ЛОНДОН, 21 апреля. /ТАСС/. Футбольная ассоциация Англии (FA) приветствовала выход шести английских клубов из состава Суперлиги. Об этом говорится в заявлении FA.
Ранее о выходе из Суперлиги объявили английские «Арсенал», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Челси».
«Английский футбол гордится своей историей возможностей для всех клубов, и все футбольное сообщество не одобряет закрытую лигу, — говорится в заявлении FA. — Это была позиция, которая могла бы внести раскол в нашу игру, но вместо этого она объединила всех нас».
В понедельник 12 европейских
Во вторник представители клубов — основателей турнира собрались, чтобы обсудить вопрос о роспуске турнира на фоне негативной реакции на его создание.
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), руководство национальных футбольных федераций Англии, Испании и Италии, а также чемпионатов этих стран осудили решение клубов о создании Суперлиги и заявили, что
Правительство Великобритании заявило в понедельник о том, что намерено сделать все возможное, чтобы не допустить создания Суперлиги. По словам министра цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта страны Оливера Даудена, в этом отношении кабинет рассматривает все варианты, начиная от реформирования системы управления [клубами] до задействования закона о конкуренции и механизмов, которые позволяют проводить футбольные матчи.
Доуден объявил, что в понедельник его ведомство начало подготовку обзора ситуации в английском футболе. Среди прочего будет изучен вопрос о необходимости учреждения независимого футбольного регулятора и способах дать болельщикам больше возможностей влиять на ситуацию в спорте. Беспокойство по поводу создания Суперлиги и «того ущерба, который это может нанести всенародно любимой игре» высказал в понедельник также внук королевы Великобритании Елизаветы II принц Уильям, занимающий пост президента FA.
Британский премьер Борис Джонсон не исключил того, что правительство обяжет «Арсенал» и «Тоттенхэм» досрочно вернуть заемные средства, взятые ими в Банке Англии в условиях пандемии коронавируса.