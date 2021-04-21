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11:19 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский клуб сделал предложение Кукееву. Джолчиев не прибыл в его расположение

В ближайшее время команда получит нового тренера.

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Частный футбольный клуб из Нур-Султана SD Family сделал предложение о переходе опытному футболисту Жамбылу Кукееву. Об этом сообщает Meta-ratings.kz.

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Отмечается, что в настоящее время 32-летний полузащитник находится в статусе свободного агента. Ранее он не смог пройти просмотр в «Таразе».

В SD Family считают, что Кукеев способен стать лидером команды и повести молодых партнеров за собой.

Также месяц назад столичный клуб делал предложение другому бывшему игроку сборной Казахстана Бауыржану Джолчиеву, однако тот не прибыл в расположение команды.

30-летний Джолчиев также известен своими выступлениями за «Алма-Ату», «Атырау» и «Тобол». В пик своей карьеры удостаивался интереса со стороны московского «Динамо».

В ближайшее время к SD Family присоединится новый главный тренер Олег Сабиров.

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