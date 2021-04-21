Борис Джонсон назвал важным решением отказ английских клубов от участия в Суперлиге
ЛОНДОН, 21 апреля. /ТАСС/.
ЛОНДОН, 21 апреля. /ТАСС/.
«Это важное решение в интересах футбольных болельщиков, клубов, всего футбольного сообщества страны, — написал глава правительства Соединенного Королевства в своем Twitter. — И мы должны продолжать защищать нашу любимую национальную игру».
Ранее о выходе из Суперлиги объявили «Арсенал», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Челси».
В понедельник 12 европейских
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), руководство национальных футбольных федераций Англии, Испании и Италии, а также чемпионатов этих стран осудили решение клубов о создании Суперлиги и заявили, что