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13:13 (мск), источник: Матч ТВ

СМИ: Мбаппе поручил близким поиск дома в Мадриде

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе может продолжить карьеру в Испании.

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Источник: AP 2020

Как сообщает источник, француз дал поручение своим близким найти ему дом в Мадриде. Ранее в СМИ была информация, что футболистом активно интересуется «Реал».

При этом источник отмечает, что покупка недвижимости необязательно может быть связана с переходом в мадридский клуб.

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Текущее соглашение 22-летнего форварда с «ПСЖ» рассчитано до 30 июня 2022 года.

В нынешнем сезоне Мбаппе сыграл 41 матч во всех соревнованиях, в которых забил 35 мячей и сделал 10 результативных передач.

Источник: Goal.com

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