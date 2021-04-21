СМИ: Мбаппе поручил близким поиск дома в Мадриде

Как сообщает источник, француз дал поручение своим близким найти ему дом в Мадриде. Ранее в СМИ была информация, что футболистом активно интересуется «Реал».

При этом источник отмечает, что покупка недвижимости необязательно может быть связана с переходом в мадридский клуб.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--d8a3f4be0df319dddd32" data-vnd="d8a3f4be0df319dddd32" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=d8a3f4be0df319dddd32" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Текущее соглашение 22-летнего форварда с «ПСЖ» рассчитано до 30 июня 2022 года.

В нынешнем сезоне Мбаппе сыграл 41 матч во всех соревнованиях, в которых забил 35 мячей и сделал 10 результативных передач.