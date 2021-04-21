СМИ: Мбаппе поручил близким поиск дома в Мадриде
Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе может продолжить карьеру в Испании.
Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе может продолжить карьеру в Испании.
Как сообщает источник, француз дал поручение своим близким найти ему дом в Мадриде. Ранее в СМИ была информация, что футболистом активно интересуется «Реал».
При этом источник отмечает, что покупка недвижимости необязательно может быть связана с переходом в мадридский клуб.
Текущее соглашение 22-летнего форварда с «ПСЖ» рассчитано до 30 июня 2022 года.
В нынешнем сезоне Мбаппе сыграл 41 матч во всех соревнованиях, в которых забил 35 мячей и сделал 10 результативных передач.
Источник: Goal.com