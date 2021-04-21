Один из лучших легионеров в истории «Кайрата» выиграл «золото» европейского чемпионата

«Ференцварош» набрал 69 очков и за три тура до конца сезона оторвался от «Пушкаш Академи» на 14 очков, выиграв в 32-й раз национальный турнир.

Исаэль выступает за «Ференцварош» с 2019 года. 32-летний бразилец играл за «Кайрат» в период 2014—2018 годов. За пять сезонов сыграл 174 матча во всех турнирах, в которых забил 41 гол и отметился 54 ассистами. В его активе — четыре «серебра» и одна «бронза» КПЛ, а также два Кубка и Суперкубка страны.