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12:38 (мск), источник: Vesti.kz

Один из лучших легионеров в истории «Кайрата» выиграл «золото» европейского чемпионата

С алматинцами он занимал только второе-третье места.

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«Ференцварош», за который выступает бывший футболист «Кайрата» Исаэль Барбоза, в стал победителем чемпионата Венгрии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команда
Ференцварош

Это стало возможным после победы над «Уйпештом» (3:0) в рамках 30-го тура.

«Ференцварош» набрал 69 очков и за три тура до конца сезона оторвался от «Пушкаш Академи» на 14 очков, выиграв в 32-й раз национальный турнир.

Исаэль выступает за «Ференцварош» с 2019 года. 32-летний бразилец играл за «Кайрат» в период 2014—2018 годов. За пять сезонов сыграл 174 матча во всех турнирах, в которых забил 41 гол и отметился 54 ассистами. В его активе — четыре «серебра» и одна «бронза» КПЛ, а также два Кубка и Суперкубка страны.

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