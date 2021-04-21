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12:48 (мск), источник: ТАСС

Владелец «Ливерпуля» принес извинения болельщикам из-за ситуации вокруг Суперлиги

ТАСС, 21 апреля. Владелец английского футбольного клуба «Ливерпуль» Джон Генри принес извинения игрокам, главному тренеру и болельщикам команды из-за ситуации вокруг Суперлиги. Об этом сообщает пресс-служба команды.

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Источник: AP 2020

В понедельник 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги, старт которой был намечен на август. Это английские «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», испанские «Барселона», «Атлетико» и «Реал», итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус». Но уже во вторник все английские клубы заявили о выходе из Суперлиги.

«Проект никогда не будет запущен, если он не получит поддержку со стороны болельщиков. Мы вас [болельщиков] услышали. Хотелось бы принести извинения футболистам, Юргену Клоппу и болельщикам, — сказал Генри. — Они были очень разочарованы происходящим вокруг клуба, я надеюсь, что болельщики понимают, что мы стараемся работать над развитием клуба, хотя иногда совершаем ошибки».

Ранее журналист AP Роб Харрис сообщил, что проект Суперлиги будет пересмотрен.

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