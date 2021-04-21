Владелец «Ливерпуля» принес извинения болельщикам из-за ситуации вокруг Суперлиги
ТАСС, 21 апреля. Владелец английского футбольного клуба «Ливерпуль» Джон Генри принес извинения игрокам, главному тренеру и болельщикам команды
ТАСС, 21 апреля. Владелец английского футбольного клуба «Ливерпуль» Джон Генри принес извинения игрокам, главному тренеру и болельщикам команды
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«Проект никогда не будет запущен, если он не получит поддержку со стороны болельщиков. Мы вас [болельщиков] услышали. Хотелось бы принести извинения футболистам, Юргену Клоппу и болельщикам, — сказал Генри. — Они были очень разочарованы происходящим вокруг клуба, я надеюсь, что болельщики понимают, что мы стараемся работать над развитием клуба, хотя иногда совершаем ошибки».
Ранее журналист AP Роб Харрис сообщил, что проект Суперлиги будет пересмотрен.