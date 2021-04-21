Первые полуфиналы футбольного Кубка Беларуси пройдут в Солигорске и Борисове

В первом из них действующий чемпион страны солигорский «Шахтер» примет на своем поле «Ислочь» из Минского района. Игру, которая начнется в 18.45, будет судить бригада арбитров во главе с Сергеем Стецуриным из Бреста. В четвертьфинале «Шахтер» оказался сильнее гродненского «Немана», а «Ислочь» одолела футболистов «Минска».

Команда БАТЭ

Нынешние обладатели Кубка футболисты борисовского БАТЭ сыграют у себя дома с жодинским «Торпедо-БелАЗом» (начало в 20.45; прямая трансляция на телеканале «Беларусь 5»). Главным судьей этого матча назначен гомельчанин Амин Кургхели. В четвертьфиналах БАТЭ выиграл у «Витебска», а торпедовцы победили представителя второго дивизиона национального первенства дзержинский «Арсенал».

Ответные поединки за выход в финал пройдут 5 мая в Жодино и Минске. Решающий поединок 30-го Кубка Беларуси состоится 23 мая в Гомеле.