Переворота не произошло. Проект футбольной Суперлиги после протестов будет пересмотрен

Первоначально о создании Суперлиги объявили 12 клубов: английские «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», испанские «Барселона», «Атлетико» и «Реал», итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус». Они наделялись статусом основателей соревнований, позже его должны были получить еще три клуба. Также в Суперлиге должны были участвовать еще пять команд, отобранных по результатам прошедшего сезона.

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Матчи планировалось проводить в середине недели, то есть в то время, когда обычно играются еврокубки. При этом участники Суперлиги могли продолжать выступать в своих национальных чемпионатах.

Газета Financial Times сообщала, что Суперлига обеспечит стабильные доходы 15 клубам-основателям. Поддерживаемый заемным финансированием в размере $6 млрд от американского банка JPMorgan проект, как ожидалось, приносил бы ежегодную прибыль в размере €4 млрд за счет продажи прав на телетрансляции и спонсорских сделок. Клубам выплачивалась бы фиксированная сумма в размере €264 млн, каждый клуб также получил бы за участие в турнире от €100 до €350 млн. Кроме того, клубам-основателям должны были выплатить около €3,5 млрд для поддержки инвестиционных планов в инфраструктуру и компенсации воздействия пандемии коронавирусной инфекции.

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Ни одного «за» в поддержку нового проекта

Реакция на новость о появлении турнира была однозначной — все футбольные организации встретили ее отрицательно, и по большому счету никто не выступил за проект. УЕФА, футбольные ассоциации Испании, Англии, Италии и лиги этих стран в совместном заявлении дали понять, что сделают все, чтобы новый турнир не появился. «Мы рассмотрим все доступные нам меры на всех уровнях, как судебном, так и спортивном, чтобы этого не произошло. В основе футбола лежат открытые соревнования и спортивный принцип, другого варианта быть не может», — было сказано в заявлении.

Позже их поддержали ФИФА, Германская футбольная лига, Германский футбольный союз, Английская премьер-лига. С заявлением против создания Суперлиги также выступили Российский футбольный союз (РФС) и Российская премьер-лига (РПЛ). Президент РФС Александр Дюков и глава РПЛ Сергей Прядкин говорили о том, что новый турнир внесет раскол в европейский футбол, разрушит устойчивую систему развития футбола, а также поставит под удар перспективы сборных.

Еще одними площадками, на которых было высказано мнение о Суперлиге, стали заседания исполкома и конгресса УЕФА. Президент УЕФА Александер Чеферин по итогам исполкома сообщил, что футболисты клубов — участников Суперлиги не будут допущены к матчам за национальные сборные на чемпионатах мира и Европы.

Также Чеферин отдельно высказался об одном из авторов идеи Суперлиги — президенте «Ювентуса» Андреа Аньелли, которого он назвал «главным разочарованием в своей жизни», обвинив во лжи. Во вторник британская радиостанция Talksport сообщила, что Аньелли покинул пост главы туринского клуба, однако «Ювентус» потом это опроверг. Говорилось также о грядущем уходе со своего поста другого автора проекта — исполнительного директора «Манчестера Юнайтед» Эда Вудворда.

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Английские клубы отступили

В понедельник и вторник протесты против Суперлиги вылились уже в уличные акции. Фанаты «Ливерпуля» устроили акцию протеста на стадионе команды «Энфилд», вывесив баннеры с надписями: «Позор вам. Покойся с миром. “Ливерпуль”. 1892−2021 (годы существования команды по настоящее время — прим. ТАСС)». В тот же день «Ливерпуль» на выезде сыграл вничью с «Лидсом» со счетом 1:1 в матче 32-го тура чемпионата Англии, игроки хозяев вышли на разминку в футболках с логотипами Лиги чемпионов и УЕФА и надписями «Заслужите это» на лицевой стороне и «Футбол для болельщиков» на спине.

Болельщики «Арсенала» тоже были недовольны созданием лиги — они вывесили напротив домашнего стадиона «Эмирейтс» баннер с призывом к владельцу команды американскому бизнесмену Стэну Кронке продать ее. Во вторник болельщики «Челси» заблокировали клубный автобус, который направлялся на матч чемпионата страны с «Брайтоном». К болельщикам с просьбой пропустить автобус вышел технический советник и бывший футболист клуба Петр Чех.

Также против Суперлиги выступили итальянские «Аталанта», «Верона» и «Кальяри», которые высказались за исключение «Ювентуса», «Милана» и «Интера» из числа участников чемпионата Италии. О своем нежелании выступать в новом турнире заявили «Бавария» и «Боруссия» из Дортмунда, «Порту». Отдалилась от этого проекта и «Барселона», президент которой Жоан Лапорта сказал, что решение должен принимать не он, а так называемые сосьос — члены клуба.

В итоге во вторник стало известно, что от участия в Суперлиге отказались все шесть английских команд. Ожидалось, что будет объявлено и о роспуске проекта, однако в выпущенном в ночь на среду релизе было сказано только о шагах по изменению проекта. «Несмотря на заявления английских клубов, которые сделали это под давлением, мы убеждены, что наше предложение полностью соответствует европейскому законодательству и нормативным актам», — говорится в релизе.