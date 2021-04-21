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13:28 (мск), источник: ТАСС

Вице-президент Суперлиги опроверг информацию о выплатах клубам — участникам турнира

РИМ, 21 апреля. /ТАСС/. Вице-президент футбольной Суперлиги и президент итальянского «Ювентуса» Андреа Аньелли опроверг появившуюся информацию о том, что клубы — участники нового турнира будут получать ежегодные выплаты в размере 350 млн евро. Об этом он в среду сообщил в интервью газете la Repubblica.

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Источник: AP 2020

«Информация о бонусе в размере 350 млн евро в год является ложной», — заявил Аньелли. Он также отметил готовность клубов — основателей Суперлиги сотрудничать с руководством Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). «Мы написали президентам ФИФА и УЕФА с предложением начать диалог», — сообщил Аньелли.

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Говоря о значении нового турнира для мирового футбола, президент «Ювентуса» рассказал о его потенциальных возможностях по приобщению подрастающего поколения к этому виду спорта. «40% молодых людей в мире в возрасте от 16 до 24 лет не интересуются футболом. Создать турнир, который воплощает в жизнь то, чем они занимаются на цифровых платформах, таких как FIFA (“Фифа” — серия футбольных видеоигр — прим. ТАСС), — это означает пойти им навстречу и бросить вызов Fortnite и Call of Duty (популярные видеоигры — прим. ТАСС)», которые являются настоящими центрами притяжения для сегодняшней молодежи, — заявил Аньелли.

От лица клубов — основателей Суперлиги Аньелли высказал недовольство действиями ФИФА и УЕФА, отметив, что эти организации не оказали им необходимой финансовой помощи в тяжелую пору пандемии коронавируса. «Они получают большие доходы от выступлений наших игроков, но в периоды кризиса они нам не помогали», — подчеркнул он.

В конце интервью он заявил, что не жалеет о приходе Криштиану Роналду в «Ювентус» и назначении Андреа Пирло на должность главного тренера клуба. «Никогда. Если я бы вернулся назад в прошлое, я бы еще раз это сделал», — ответил он на вопрос о сожалении насчет приобретения Роналду. «Аналогично», — ответил Аньелли на такой же вопрос относительно Пирло.

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Развитие ситуации вокруг Суперлиги

В понедельник 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги, старт которой был намечен на август. Это английские «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», испанские «Барселона», «Атлетико» и «Реал», итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус». Они вошли в число клубов — основателей нового турнира. Еще о трех клубах-основателях должны были сообщить позднее.

УЕФА, руководство национальных футбольных федераций Англии, Испании и Италии, а также чемпионатов этих стран осудили решение клубов о создании Суперлиги и заявили, что команды-основатели будут исключены из состава участников национальных турниров, а также соревнований под эгидой УЕФА.

Из-за недовольства значительной части болельщиков и футбольной общественности о своем выходе из Суперлиги к настоящему моменту уже объявили все английские клубы. В итоге основатели Суперлиги решили пересмотреть проект турнира.

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