Вице-президент Суперлиги опроверг информацию о выплатах клубам — участникам турнира
РИМ, 21 апреля. /ТАСС/.
РИМ, 21 апреля. /ТАСС/.
«Информация о бонусе в размере 350 млн евро в год является ложной», — заявил Аньелли. Он также отметил готовность клубов — основателей Суперлиги сотрудничать с руководством Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). «Мы написали президентам ФИФА и УЕФА с предложением начать диалог», — сообщил Аньелли.
Говоря о значении нового турнира для мирового футбола, президент «Ювентуса» рассказал о его потенциальных возможностях по приобщению подрастающего поколения к этому виду спорта. «40% молодых людей в мире в возрасте от 16 до 24 лет не интересуются футболом. Создать турнир, который воплощает в жизнь то, чем они занимаются на цифровых платформах, таких как FIFA (“Фифа” — серия футбольных видеоигр — прим. ТАСС), — это означает пойти им навстречу и бросить вызов Fortnite и Call of Duty (популярные видеоигры — прим. ТАСС)», которые являются настоящими центрами притяжения для сегодняшней молодежи, — заявил Аньелли.
От лица клубов — основателей Суперлиги Аньелли высказал недовольство действиями ФИФА и УЕФА, отметив, что эти организации не оказали им необходимой финансовой помощи в тяжелую пору пандемии коронавируса. «Они получают большие доходы от выступлений наших игроков, но в периоды кризиса они нам не помогали», — подчеркнул он.
В конце интервью он заявил, что не жалеет о приходе Криштиану Роналду в «Ювентус» и назначении Андреа Пирло на должность главного тренера клуба. «Никогда. Если я бы вернулся назад в прошлое, я бы еще раз это сделал», — ответил он на вопрос о сожалении насчет приобретения Роналду. «Аналогично», — ответил Аньелли на такой же вопрос относительно Пирло.
В понедельник 12 европейских
УЕФА, руководство национальных футбольных федераций Англии, Испании и Италии, а также чемпионатов этих стран осудили решение клубов о создании Суперлиги и заявили, что