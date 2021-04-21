«Атлетико» и «Интер» объявили о выходе из Суперлиги
ТАСС, 21 апреля. Испанский футбольный клуб «Атлетико» сообщил, что намерен выйти из состава участников Суперлиги. Об этом сообщает
ТАСС, 21 апреля. Испанский футбольный клуб «Атлетико» сообщил, что намерен выйти из состава участников Суперлиги. Об этом сообщает
«Совет директоров мадридского “Атлетико”, собравшийся в среду утром, принял решение официально сообщить Суперлиге и остальным
Позднее о выходе из состава Суперлиги объявил итальянский «Интер».
В понедельник 12 европейских