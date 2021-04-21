«Атлетико» и «Интер» объявили о выходе из Суперлиги

«Совет директоров мадридского “Атлетико”, собравшийся в среду утром, принял решение официально сообщить Суперлиге и остальным клубам-основателям о решении не оформлять свое участие в проекте. Для клуба важна гармония между клубом и нашими болельщиками. Футболисты и тренерский штаб полностью поддержали наше решение о выходе из состава участников Суперлиги», — говорится в сообщении.

В понедельник 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги, старт которой был намечен на август. Это английские «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», испанские «Барселона», «Атлетико» и «Реал», итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус». Но уже во вторник все английские клубы заявили о выходе из Суперлиги.