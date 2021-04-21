Текущие события
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Ахмат
Крылья Советов
00
Футбол. Кубок России
19:00
Локомотив
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
19:30
Милан
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
20:00
Тоттенхэм Хотспур
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
20:00
Леванте
Севилья
Футбол. Зарубежный
20:00
Осасуна
Валенсия
Футбол. Зарубежный
21:00
Бетис
Атлетик
Футбол. Зарубежный
21:30
Боруссия Д
Унион Б
Футбол. Зарубежный
21:30
Вердер
Майнц
Футбол. Зарубежный
21:30
Хоффенхайм
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
21:30
Штутгарт
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
21:45
Болонья
Торино
Футбол. Зарубежный
21:45
Дженоа
Беневенто
Футбол. Зарубежный
21:45
Кротоне
Сампдория
Футбол. Зарубежный
21:45
Специя
Интер
Футбол. Зарубежный
21:45
Удинезе
Кальяри
Футбол. Зарубежный
21:45
Ювентус
Парма
Футбол. Зарубежный
22:00
Алавес
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
22:00
Эльче
Вальядолид
Футбол. Зарубежный
22:15
Астон Вилла
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
23:00
Кадис
Реал
Все события
Фоторепортажи
26AMC Fight Nights 100 в Москве
20Болельщики поддержали Гильерме, «Локомотив» перегнал «Спартак»
14:35 (мск), источник: Vesti.kz

Пять самых молодых игроков, заявленных на сезон КПЛ-2021

Один из них провел уже две игры.

Наверх

Новый сезон — это в том числе и новые игроки. Не обязательно, чтобы таковыми были лишь прибывшие в межсезонье легионеры, ведь достаточно и своих молодых футболистов, которые собираются провести один из первых сезонов на уровне OLIMPBET-чемпионата Казахстана. Корреспондент Vesti.kz представляет вашему вниманию список пяти самых юных игроков, заявленных на текущий сезон КПЛ.

Команда
Кайрат

5. Александр Широбоков («Кайрат»)

1 февраля защитнику алматинцев исполнилось 18 лет. Он играет в центре обороны и уже вызывался в молодежную сборную Казахстана. В этом сезоне уроженец Усть-Каменогорска выходил в стартовом составе на матч за третье место в Суперкубке Казахстана против «Шахтера», отыграв 62 минуты. В первой лиге он уже отметился забитым мячом в двух проведенных встречах. В КПЛ дебютировал еще в прошлом году, проведя две неполные игры.

4. Муроджон Халматов («Ордабасы»)

Полузащитник шымкентцев отпразднует свое совершеннолетие только в июле. Выступает Халматов на позиции центрального полузащитника. В КПЛ еще не дебютировал, а в прошлом году провел четыре матча за молодежку «Ордабасы» во второй лиге. На его счету есть официальные игры за сборную Казахстана до 17 лет. В 2019 году известный специалист Алмас Кулшинбаев заявил, что Муроджон — будущее не только шымкентского, но и всего казахстанского футбола.

3. Айбек Оксикбаев («Тараз»)

В августе воспитаннику «Тараза» исполнится 18 лет, а нынешний сезон — первый, когда он попал в заявку команды в КПЛ. В прошлом сезоне он играл за молодежку клуба во второй лиге, а в этом провел уже два матча в первом дивизионе. Амплуа футболиста — полузащитник.

2. Темирлан Анарбеков («Кайрат»)

Четвертому вратарю в заявке действующих чемпионов исполнится 18 лет лишь в октябре. Выпускник местной академии успел дебютировать в КПЛ еще в концовке прошлого сезона, сыграв в матче последнего тура с «Таразом» (0:1). В этом сезоне он за основную команду не играл, но провел уже две встречи за молодежку «Кайрата» в первой лиге. На счету Анарбекова одна официальная игра за сборную Казахстана до 17 лет.

1. Зикрилло Султаниязов («Ордабасы»)

Полузащитник шымкентцев лишь на один день младше Анарбекова, поэтому является самым юным футболистом, заявленным на текущий сезон КПЛ. В прошлом сезоне он провел пять матчей во второй лиге, забив один гол. В кампании-2021 он не просто вошел в заявку на сезон, как большинство ребят из этого списка, но и принимал участие в играх КПЛ. В противостоянии с «Астаной» (1:4) он появился на поле на 86-й минуте, а в победном матче с «Жетысу» (4:0) — на 80-й, отметившись дебютной желтой карточкой в высшем дивизионе.

Напомним, ранее стало известно, что один из столичных клубов сделал предложение экс-полузащитнику сборной Казахстана Жамбылу Кукееву.

Димаш Тулегенов

Читайте также
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Панарин пережил унижение в дерби Нью-Йорка
«Питтсбург» вел 6:0 и чуть не проиграл, пропустив шесть голов
Переворота не произошло. Суперлигу переделают после протестов
СМИ: Экс-тренер «Зенита» возглавит футбольный клуб «Наполи»
СМИ: Мбаппе поручил близким поиск дома в Мадриде
Панарин точно не сыграет за сборную России на ЧМ в Латвии
«Ахмат» играет с «Крыльями Советов» в полуфинале КР (трансляция)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь