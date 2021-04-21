Пять самых молодых игроков, заявленных на сезон КПЛ-2021

Новый сезон — это в том числе и новые игроки. Не обязательно, чтобы таковыми были лишь прибывшие в межсезонье легионеры, ведь достаточно и своих молодых футболистов, которые собираются провести один из первых сезонов на уровне OLIMPBET-чемпионата Казахстана. Корреспондент Vesti.kz представляет вашему вниманию список пяти самых юных игроков, заявленных на текущий сезон КПЛ.

Команда Кайрат

5. Александр Широбоков («Кайрат»)

1 февраля защитнику алматинцев исполнилось 18 лет. Он играет в центре обороны и уже вызывался в молодежную сборную Казахстана. В этом сезоне уроженец Усть-Каменогорска выходил в стартовом составе на матч за третье место в Суперкубке Казахстана против «Шахтера», отыграв 62 минуты. В первой лиге он уже отметился забитым мячом в двух проведенных встречах. В КПЛ дебютировал еще в прошлом году, проведя две неполные игры.

4. Муроджон Халматов («Ордабасы»)

Полузащитник шымкентцев отпразднует свое совершеннолетие только в июле. Выступает Халматов на позиции центрального полузащитника. В КПЛ еще не дебютировал, а в прошлом году провел четыре матча за молодежку «Ордабасы» во второй лиге. На его счету есть официальные игры за сборную Казахстана до 17 лет. В 2019 году известный специалист Алмас Кулшинбаев заявил, что Муроджон — будущее не только шымкентского, но и всего казахстанского футбола.

3. Айбек Оксикбаев («Тараз»)

В августе воспитаннику «Тараза» исполнится 18 лет, а нынешний сезон — первый, когда он попал в заявку команды в КПЛ. В прошлом сезоне он играл за молодежку клуба во второй лиге, а в этом провел уже два матча в первом дивизионе. Амплуа футболиста — полузащитник.

2. Темирлан Анарбеков («Кайрат»)

Четвертому вратарю в заявке действующих чемпионов исполнится 18 лет лишь в октябре. Выпускник местной академии успел дебютировать в КПЛ еще в концовке прошлого сезона, сыграв в матче последнего тура с «Таразом» (0:1). В этом сезоне он за основную команду не играл, но провел уже две встречи за молодежку «Кайрата» в первой лиге. На счету Анарбекова одна официальная игра за сборную Казахстана до 17 лет.

1. Зикрилло Султаниязов («Ордабасы»)

Полузащитник шымкентцев лишь на один день младше Анарбекова, поэтому является самым юным футболистом, заявленным на текущий сезон КПЛ. В прошлом сезоне он провел пять матчей во второй лиге, забив один гол. В кампании-2021 он не просто вошел в заявку на сезон, как большинство ребят из этого списка, но и принимал участие в играх КПЛ. В противостоянии с «Астаной» (1:4) он появился на поле на 86-й минуте, а в победном матче с «Жетысу» (4:0) — на 80-й, отметившись дебютной желтой карточкой в высшем дивизионе.

Напомним, ранее стало известно, что один из столичных клубов сделал предложение экс-полузащитнику сборной Казахстана Жамбылу Кукееву.