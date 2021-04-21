Итальянский «Милан» объявил о выходе из Суперлиги

«Мы приняли приглашение принять участие в проекте Суперлиги с искренним намерением провести наилучшее европейское соревнование для футбольных фанатов по всему миру, в интересах клуба и наших собственных болельщиков. Меняться не всегда легко, но для прогресса необходима эволюция, а структуры европейского футбола развивались и менялись на протяжении десятилетий. Тем не менее голоса и обеспокоенность болельщиков по всему миру были четко выражены по поводу Суперлиги, и “Милан” должен внимательно относиться к голосу тех, кто любит этот замечательный вид спорта», — говорится в сообщении.