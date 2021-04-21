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15:01 (мск), источник: ТАСС

Итальянский «Милан» объявил о выходе из Суперлиги

ТАСС, 21 апреля. Итальянский «Милан» вышел из состава футбольной Суперлиги. Об этом сообщает пресс-служба команды.

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«Мы приняли приглашение принять участие в проекте Суперлиги с искренним намерением провести наилучшее европейское соревнование для футбольных фанатов по всему миру, в интересах клуба и наших собственных болельщиков. Меняться не всегда легко, но для прогресса необходима эволюция, а структуры европейского футбола развивались и менялись на протяжении десятилетий. Тем не менее голоса и обеспокоенность болельщиков по всему миру были четко выражены по поводу Суперлиги, и “Милан” должен внимательно относиться к голосу тех, кто любит этот замечательный вид спорта», — говорится в сообщении.

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Ранее о выходе из Суперлиги объявили английские «Арсенал», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Челси», а также испанский «Атлетико» и итальянский «Интер».

В понедельник 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги, старт которой был намечен на август. Это английские «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», испанские «Барселона», «Атлетико» и «Реал», итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус». Они вошли в число клубов — основателей нового турнира. Еще три клуба-основателя должны были объявить позднее.

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