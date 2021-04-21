Итальянский «Милан» объявил о выходе из Суперлиги
ТАСС, 21 апреля. Итальянский «Милан» вышел из состава футбольной Суперлиги. Об этом сообщает
ТАСС, 21 апреля. Итальянский «Милан» вышел из состава футбольной Суперлиги. Об этом сообщает
«Мы приняли приглашение принять участие в проекте Суперлиги с искренним намерением провести наилучшее европейское соревнование для футбольных фанатов по всему миру, в интересах клуба и наших собственных болельщиков. Меняться не всегда легко, но для прогресса необходима эволюция, а структуры европейского футбола развивались и менялись на протяжении десятилетий. Тем не менее голоса и обеспокоенность болельщиков по всему миру были четко выражены по поводу Суперлиги, и “Милан” должен внимательно относиться к голосу тех, кто любит этот замечательный вид спорта», — говорится в сообщении.
Ранее о выходе из Суперлиги объявили английские «Арсенал», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Челси», а также испанский «Атлетико» и итальянский «Интер».
В понедельник 12 европейских