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15:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Ювентус» выступил с официальным заявлением по ситуации с Суперлигой

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Туринский футбольный клуб «Ювентус» на своем официальном сайте сообщил, что в настоящий момент мало шансов, что проект Суперлиги будет завершен в том виде, в котором был задуман.

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Источник: AFP 2020

«“Ювентус” разъясняет, что клубу известно о просьбах и намерениях некоторых команд выйти из проекта, хотя необходимые процедуры, предусмотренные соглашением между клубами, еще не завершены. В этом контексте, хотя “Ювентус” по-прежнему убежден в надежности спортивных, коммерческих и юридических предпосылок проекта, клуб считает, что в настоящее время мало шансов на то, что проект будет завершен в том виде, в котором был задуман. “Ювентус” по-прежнему будет стремиться к созданию долгосрочной перспектив для клуба и всей футбольной индустрии», — говорится в заявлении.

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Итальянский «Милан» объявил о выходе из Суперлиги

В ночь на понедельник 12 клубов объявили о создании нового европейского турнира — Суперлиги. ФИФА, УЕФА, национальные ассоциации и представители футбольного сообщества выступили с жесткой критикой идеи основания Суперлиги.

УЕФА в понедельник объявил, что не будет допускать до чемпионатов Европы и мира игроков, выступающих в новом турнире.

После этого лондонские «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Челси», а также «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» объявили о выходе из Суперлиги.

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли заявил, что после ухода английских клубов проект Суперлиги нежизнеспособен.

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Впоследствии от участия в Суперлиге отказались мадридский «Атлетико» и миланский «Интер». «Милан» заявил, что должен внимательно отнестись к мнению болельщиков, многие из которых раскритиковали создание турнира, отметив, что «продолжит упорно работать, для обеспечения устойчивой модели для футбола». Пока о выходе из проекта не сообщали испанские «Реал» и «Барселона».

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