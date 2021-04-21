Левандовский вернулся к тренировкам в общей группе «Баварии»

Левандовский получил повреждение колена 28 марта в составе сборной Польши в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 с командой Андорры (3:0). Обследование выявило у 32-летнего нападающего растяжение связки правого колена. Во вторник нападающий сообщил, что рассчитывает сыграть в субботнем матче чемпионата Германии с «Майнцем».

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Также в среду легкую тренировку провели французский форвард Серж Гнабри, который в начале апреля заразился COVID-19, и его соотечественник полузащитник Корентен Толиссо, восстанавливающийся после операции по поводу разрыва сухожилия мышцы бедра.