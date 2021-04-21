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16:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Фанаты забросали яйцами игроков «Шальке» после вылета из бундеслиги

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Болельщики немецкого футбольного клуба «Шальке» забросали яйцами игроков команды после того, как команда вылетела из первой бундеслиги, сообщает ZDF со ссылкой на полицию.

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Источник: Reuters

Во вторник «Шальке» проиграл на выезде «Арминии» из Билефильда со счетом 0:1 и покинул высший дивизион немецкого футбола, в котором выступал на постоянной основе с 1991 года.

Как отметили в полиции, болельщики недружелюбно встретили команду около домашнего стадиона. «Игроки были забросаны яйцами и подверглись словесным оскорблениям», — уточнили в полиции.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Несмотря на всем понятное разочарование и гнев по поводу перехода во вторую бундеслигу, клуб никогда не смирится с тем, что физическая неприкосновенность его игроков и сотрудников оказывается под угрозой. Но именно это произошло прошлой ночью из-за действий отдельных лиц. Клуб самым решительным образом осуждает такое поведение», — говорится в заявлении на сайте «Шальке».

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