Фанаты забросали яйцами игроков «Шальке» после вылета из бундеслиги

Во вторник «Шальке» проиграл на выезде «Арминии» из Билефильда со счетом 0:1 и покинул высший дивизион немецкого футбола, в котором выступал на постоянной основе с 1991 года.
Как отметили в полиции, болельщики недружелюбно встретили команду около домашнего стадиона. «Игроки были забросаны яйцами и подверглись словесным оскорблениям», — уточнили в полиции.
«Несмотря на всем понятное разочарование и гнев по поводу перехода во вторую бундеслигу, клуб никогда не смирится с тем, что физическая неприкосновенность его игроков и сотрудников оказывается под угрозой. Но именно это произошло прошлой ночью из-за действий отдельных лиц. Клуб самым решительным образом осуждает такое поведение», — говорится в заявлении на сайте «Шальке».