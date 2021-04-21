Фанаты забросали яйцами игроков «Шальке» после вылета из бундеслиги

Во вторник «Шальке» проиграл на выезде «Арминии» из Билефильда со счетом 0:1 и покинул высший дивизион немецкого футбола, в котором выступал на постоянной основе с 1991 года.

Как отметили в полиции, болельщики недружелюбно встретили команду около домашнего стадиона. «Игроки были забросаны яйцами и подверглись словесным оскорблениям», — уточнили в полиции.