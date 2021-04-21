Равенство в статистике и встряска после прихода нового тренера. Почему в матче «Шахтер» — «Астана» будет интрига

Любопытно, что гостевой матч столичного клуба пройдет на родном ему стадионе «Астана Арена», где «Шахтер» из-за неготовности своего поля принимает соперников. В предыдущих играх в столице «Шахтер» проиграл «Ордабасы» (0:2) и «Акжайыку» (1:2).

После назначения российского специалиста Магомеда Адиева на пост главного тренера «горняков» карагандинцы вроде вернулись в игру и достаточно неожиданно в шестом туре разгромили на выезде «Актобе» (3:0). Это придает дополнительную интригу и подоплеку предстоящей игре с «Астаной». Ожидается, что, как минимум, «Шахтер» даст бой столичным, которые наряду с «Таразом» возглавляют турнирную таблицу.

Кроме того, исходя из статистики последних встреч этих соперников, думается, что в пятницу в Нур-Султане будет бескомпромиссная борьба.

За последние пять сезонов, начиная с 2016 года, команды провели между собой 14 матчей — 13 в рамках чемпионата Казахстана и один в Суперкубке. В КПЛ «Шахтер» выиграл шесть матчей, столько же побед у «Астаны». Еще в одной игре была зафиксирована ничья. Победителя не удалось выявить в прошлом году, когда чемпионат проходил в одной локации. Тогда матч в Алматы завершился вничью 1:1. В другой встрече «Шахтер» выиграл со счетом 2:1. Еще в одной игре за Суперкубок Казахстана-2021 победила столичная команда — 2:0.

В 2016 году соперники обменялись победами (2:1 в пользу «Астаны» и 2:0 в пользу «Шахтера»), а в 2017 все три игры остались за «Астаной» (2:1, 4:1 и 1:0). В 2018 на счету «Шахтера» было две победы (1:0 и 3:1) и одна у «Астаны» (2:0).

Также две их трех встреч «горняки» выиграли в 2019 году — 2:1 и 1:0. Причем одна победа была добыта в Нур-Султане. А еще в одном матче выиграла «Астана» (2:1).