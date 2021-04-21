Равенство в статистике и встряска после прихода нового тренера. Почему в матче «Шахтер» — «Астана» будет интрига
В пятницу, 23 апреля, в рамках седьмого тура
В пятницу, 23 апреля, в рамках седьмого тура
Любопытно, что гостевой матч столичного клуба пройдет на родном ему стадионе «Астана Арена», где «Шахтер»
После назначения российского специалиста Магомеда Адиева на пост главного тренера «горняков» карагандинцы вроде вернулись в игру и достаточно неожиданно в шестом туре разгромили на выезде «Актобе» (3:0). Это придает дополнительную интригу и подоплеку предстоящей игре с «Астаной». Ожидается, что, как минимум, «Шахтер» даст бой столичным, которые наряду с «Таразом» возглавляют турнирную таблицу.
Кроме того, исходя из статистики последних встреч этих соперников, думается, что в пятницу в
За последние пять сезонов, начиная с 2016 года, команды провели между собой 14 матчей — 13 в рамках чемпионата Казахстана и один в Суперкубке. В КПЛ «Шахтер» выиграл шесть матчей, столько же побед у «Астаны». Еще в одной игре была зафиксирована ничья. Победителя не удалось выявить в прошлом году, когда чемпионат проходил в одной локации. Тогда матч в Алматы завершился вничью 1:1. В другой встрече «Шахтер» выиграл со счетом 2:1. Еще в одной игре за Суперкубок Казахстана-2021 победила столичная команда — 2:0.
В 2016 году соперники обменялись победами (2:1 в пользу «Астаны» и 2:0 в пользу «Шахтера»), а в 2017 все три игры остались за «Астаной» (2:1, 4:1 и 1:0). В 2018 на счету «Шахтера» было две победы (1:0 и 3:1) и одна у «Астаны» (2:0).
Также две их трех встреч «горняки» выиграли в 2019 году — 2:1 и 1:0. Причем одна победа была добыта в
«Астана» наряду с «Таразом» лидирует в чемпионате. У обоих по 14 очков. «Шахтер» набрал три балла и занимает 11-е место.