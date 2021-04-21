«Ювентус» выдвинул обвинения в адрес покинувших Суперлигу клубов
Туринский «Ювентус» выдвинул обвинения в адрес покинувших футбольную Суперлигу клубов. Об этом сообщается на сайте команды.
Туринский «Ювентус» выдвинул обвинения в адрес покинувших футбольную Суперлигу клубов. Об этом сообщается на сайте команды.
Руководство итальянского клуба заявило о попытках
О создании Суперлиги было объявлено 19 апреля. Организаторами выступили 12
После этого все английские команды объявили о выходе из турнира. 20 апреля