«Ювентус» выдвинул обвинения в адрес покинувших Суперлигу клубов

Руководство итальянского клуба заявило о попытках команд-основателей выйти из участия проекта, несмотря на договоренности. Отмечается, что клубы обязаны соблюсти необходимые процедуры, предусмотренные соглашением.

О создании Суперлиги было объявлено 19 апреля. Организаторами выступили 12 топ-клубов Италии, Испании и Англии. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выступил против инициативы, пообещав лишить игроков турнира возможности выступать за национальные команды.