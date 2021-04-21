Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кадис
Реал
03
Футбол. Зарубежный
21.04
Астон Вилла
Манчестер Сити
12
Футбол. Зарубежный
21.04
Алавес
Вильярреал
21
Футбол. Зарубежный
21.04
Эльче
Вальядолид
11
Футбол. Зарубежный
21.04
Болонья
Торино
11
Футбол. Зарубежный
21.04
Дженоа
Беневенто
22
Футбол. Зарубежный
21.04
Кротоне
Сампдория
01
Футбол. Зарубежный
21.04
Специя
Интер
11
Футбол. Зарубежный
21.04
Удинезе
Кальяри
01
Футбол. Зарубежный
21.04
Ювентус
Парма
31
Футбол. Зарубежный
21.04
Боруссия Д
Унион Б
20
Футбол. Зарубежный
21.04
Вердер
Майнц
01
Футбол. Зарубежный
21.04
Хоффенхайм
Боруссия М
32
Футбол. Зарубежный
21.04
Штутгарт
Вольфсбург
13
Футбол. Зарубежный
21.04
Бетис
Атлетик
00
Футбол. Зарубежный
21.04
Тоттенхэм Хотспур
Саутгемптон
21
Футбол. Зарубежный
21.04
Леванте
Севилья
01
Футбол. Зарубежный
21.04
Осасуна
Валенсия
31
Футбол. Зарубежный
21.04
Милан
Сассуоло
12
Футбол. Кубок России
21.04
Локомотив
ЦСКА
30
Футбол. Кубок России
21.04
Ахмат
Крылья Советов
00
Все события
Фоторепортажи
40Загитова повредила колено, имя Медведевой сияло, Алиев примерил волчью шкуру. Эффектные фото шоу Тутберидзе
14«Барселона» завоевала Кубок Испании
21 апреля, источник: БЕЛТА

«Шахтер» победил «Ислочь» в первом полуфинале футбольного Кубка Беларуси

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В розыгрыше Кубка Беларуси по футболу сегодня проходят стартовые поединки полуфинальной стадии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх
Источник: Неизвестно (переливка из фотобанка)

В первом из них действующий чемпион страны солигорский «Шахтер» с большим трудом одолел на своем поле «Ислочь» из Минского района с минимальным преимуществом — 1:0. Единственный гол в этой встрече был забит на 76-й минуте, когда полузащитник гостей Максим Мякиш срезал мяч в свои ворота. В четвертьфинале «Шахтер» оказался сильнее гродненского «Немана», а «Ислочь» одолела футболистов «Минска».

Позже нынешние обладатели Кубка футболисты борисовского БАТЭ сыграют у себя дома с жодинским «Торпедо-БелАЗом». В четвертьфиналах БАТЭ выиграл у «Витебска», а торпедовцы победили представителя второго дивизиона национального первенства дзержинский «Арсенал».

Ответные поединки за выход в финал пройдут 5 мая в Жодино и Минске. Решающий поединок 30-го Кубка Беларуси состоится 23 мая в Гомеле.

В финальном матче прошлого кубкового розыгрыша футболисты БАТЭ с результатом 1:0 победили в дополнительное время брестское «Динамо».

Гороскоп на май 2020
Парень ночью встретил ребенка, гуляющего по шоссе - жуткое видео
ЦСКА заканчивает сезон: «Локомотив» вынес команду Олича из Кубка
Финт Ван Гала позволил «Крыльям Советов» выйти в финал Кубка
Испанский город отказался от проведения матчей Евро-2020
«Тоттенхэм» выиграл первый матч после увольнения Моуринью
Бразилец из «Зенита» допустил свое выступление за сборную России
Хет-трик Икарди помог «ПСЖ» выйти в полуфинал Кубка Франции
ЦСКА победил «Фенербахче» в первом матче плей-офф Евролиги
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь