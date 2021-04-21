«Шахтер» победил «Ислочь» в первом полуфинале футбольного Кубка Беларуси
21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В розыгрыше Кубка Беларуси по футболу сегодня проходят стартовые поединки полуфинальной стадии, сообщает корреспондент БЕЛТА.
21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В розыгрыше Кубка Беларуси по футболу сегодня проходят стартовые поединки полуфинальной стадии, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом из них действующий чемпион страны солигорский «Шахтер» с большим трудом одолел на своем поле «Ислочь» из Минского района с минимальным преимуществом — 1:0. Единственный гол в этой встрече был забит на 76-й минуте, когда полузащитник гостей Максим Мякиш срезал мяч в свои ворота. В четвертьфинале «Шахтер» оказался сильнее гродненского «Немана», а «Ислочь» одолела футболистов «Минска».
Позже нынешние обладатели Кубка футболисты борисовского БАТЭ сыграют у себя дома с жодинским «Торпедо-БелАЗом». В четвертьфиналах БАТЭ выиграл у «Витебска», а торпедовцы победили представителя второго дивизиона национального первенства дзержинский «Арсенал».
Ответные поединки за выход в финал пройдут 5 мая в Жодино и Минске. Решающий поединок 30-го Кубка Беларуси состоится 23 мая в Гомеле.
В финальном матче прошлого кубкового розыгрыша футболисты БАТЭ с результатом 1:0 победили в дополнительное время брестское «Динамо».