«Шахтер» победил «Ислочь» в первом полуфинале футбольного Кубка Беларуси

В первом из них действующий чемпион страны солигорский «Шахтер» с большим трудом одолел на своем поле «Ислочь» из Минского района с минимальным преимуществом — 1:0. Единственный гол в этой встрече был забит на 76-й минуте, когда полузащитник гостей Максим Мякиш срезал мяч в свои ворота. В четвертьфинале «Шахтер» оказался сильнее гродненского «Немана», а «Ислочь» одолела футболистов «Минска».