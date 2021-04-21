«Милан» на Сан-Сиро проиграл «Сассуоло» в матче Серии А
В Италии состоялся матч 32-го тура Серии А, в котором «Милан» на своем поле проиграл «Сассуоло» со счетом 1:2.
В Италии состоялся матч 32-го тура Серии А, в котором «Милан» на своем поле проиграл «Сассуоло» со счетом 1:2.
Единственный гол в составе хозяев забил Хакан Чалханоглу, поразив ворота соперника на 30-й минуте.
За гостей дубль оформил Джакомо Распадори (76-я и 83-я минуты).
«Милан» набрал в 32 матчах 66 очков и с этим показателем занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Сассуоло», в активе которого 49 очков после 32 туров, находится на 8-й позиции.