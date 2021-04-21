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22:28 (мск), источник: Sport24

«Милан» на Сан-Сиро проиграл «Сассуоло» в матче Серии А

В Италии состоялся матч 32-го тура Серии А, в котором «Милан» на своем поле проиграл «Сассуоло» со счетом 1:2.

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Источник: Reuters

Единственный гол в составе хозяев забил Хакан Чалханоглу, поразив ворота соперника на 30-й минуте.

За гостей дубль оформил Джакомо Распадори (76-я и 83-я минуты).

«Милан» набрал в 32 матчах 66 очков и с этим показателем занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Сассуоло», в активе которого 49 очков после 32 туров, находится на 8-й позиции.

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