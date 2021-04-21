Хет-трик Икарди помог «ПСЖ» разгромить «Анже» и выйти в полуфинал Кубка Франции

Встреча прошла на стадионе «Пар де Пренс» в Париже и завершилась победой хозяев со счётом 5:0.



На 9-й минуте встречи счёт открыл нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди. Результативную передачу отдал полузащитник Юлиан Дракслер. На 23-й минуте защитник «Анже» Венсан Мансо отправил мяч в собственные ворота. Во втором тайме, на 65-й минуте, до разгромного счёт довёл форвард парижан Неймар. Через 3 минуты Икарди оформил дубль. На 90-й минуте встречи Икарди оформил хет-трик и установил итоговый счёт встречи.



Таким образом, «Пари Сен-Жермен» вышел в полуфинал Кубка Франции, а «Анже» завершил выступление в турнире. Ранее в ½ финала Кубка Франции вышли «Монпелье» и «Румийи Вальер».