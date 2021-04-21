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22:32 (мск), источник: Чемпионат.com

Хет-трик Икарди помог «ПСЖ» разгромить «Анже» и выйти в полуфинал Кубка Франции

В матче ¼ финала Кубка Франции «Пари Сен-Жермен» принимал «Анже».

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Источник: AP 2020

Встреча прошла на стадионе «Пар де Пренс» в Париже и завершилась победой хозяев со счётом 5:0.

На 9-й минуте встречи счёт открыл нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди. Результативную передачу отдал полузащитник Юлиан Дракслер. На 23-й минуте защитник «Анже» Венсан Мансо отправил мяч в собственные ворота. Во втором тайме, на 65-й минуте, до разгромного счёт довёл форвард парижан Неймар. Через 3 минуты Икарди оформил дубль. На 90-й минуте встречи Икарди оформил хет-трик и установил итоговый счёт встречи.

Таким образом, «Пари Сен-Жермен» вышел в полуфинал Кубка Франции, а «Анже» завершил выступление в турнире. Ранее в ½ финала Кубка Франции вышли «Монпелье» и «Румийи Вальер».

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