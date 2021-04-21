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22:37 (мск), источник: Lenta.Ru

«Тоттенхэм» выиграл первый матч после увольнения Моуринью

«Тоттенхэм» на своем поле обыграл «Саутгемптон» в матче 29-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AP 2020

Встреча прошла в среду, 21 апреля, и завершилась со счетом 2:1 в пользу лондонцев. На гол Дэнни Ингса «шпоры» ответили точными ударами Гарета Бэйла и Сон Хын Мина, реализовавшего пенальти.

«Тоттенхэм» одержал первую победу после увольнения Жозе Моуринью. Сейчас обязанности главного тренера лондонцев исполняет 29-летний Райан Мэйсон.

Победа позволила «Тоттенхэму» набрать 53 очка, клуб находится на шестом месте в чемпионате. У «Саутгемптона» 36 очков, команда занимает 14-ю позицию.

«Тоттенхэм» в следующем туре 2 мая дома примет «Шеффилд Юнайтед». «Саутгемптон» 30 апреля на своем поле сыграет с «Лестером».

Тоттенхэм Хотспур
2:1
Первый тайм: 0:1
Саутгемптон
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