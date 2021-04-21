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22:42 (мск), источник: Sport24

«Севилья» на выезде обыграла «Леванте», «Валенсия» уступила «Осасуне» в Ла Лиге

В Ла Лиге сыграны два матча 31-го тура. «Севилья» на выезде встречалась с «Леванте» и победила (1:0). Единственный гол на 53-й минуте после передачи Сусо забил Юссеф Эн-Несири.

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Источник: Sport24

В параллельном матче «Валенсия» в гостях уступила «Осасуне» (1:3). В составе хозяев по голу забили Хави Мартинес, Хонатан Кальери и Роберт Торрес. Последний реализовал пенальти на 67-й минуте. У гостей отличился Кевин Гамейро.

«Севилья» с 67 очками занимает 3-е место в Ла Лиге. На счету «Леванте» 38 очков и 12-я позиция. «Валенсия» с 35 очками расположилась на 14-й позиции, а «Осасуна» идет 8-й с 40 очками.

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