«Севилья» на выезде обыграла «Леванте», «Валенсия» уступила «Осасуне» в Ла Лиге

В параллельном матче «Валенсия» в гостях уступила «Осасуне» (1:3). В составе хозяев по голу забили Хави Мартинес, Хонатан Кальери и Роберт Торрес. Последний реализовал пенальти на 67-й минуте. У гостей отличился Кевин Гамейро.

«Севилья» с 67 очками занимает 3-е место в Ла Лиге. На счету «Леванте» 38 очков и 12-я позиция. «Валенсия» с 35 очками расположилась на 14-й позиции, а «Осасуна» идет 8-й с 40 очками.