Дортмундская «Боруссия» одержала победу над «Унионом» в Бундеслиге
В Германии завершился матч 30-го тура Бундеслиги, в котором дортмундская «Боруссия» на своем поле обыграла «Унион» со счетом 2:0.
В Германии завершился матч 30-го тура Бундеслиги, в котором дортмундская «Боруссия» на своем поле обыграла «Унион» со счетом 2:0.
В составе «шмелей» забивали Марко Ройс и Рафаэл Геррейру.
«Боруссия» набрала в 30 матчах 52 очка и с этим показателем занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Унион», в активе которого 43 очка после 30 матчей, находится на 8-й позиции.
В других матчах игрового дня «Вольфсбург» в гостях обыграл «Штутгарт» (3:1), поднявшись на 3-е место в турнирной таблице таблице, «Хоффенхайм» дома одержал волевую победу над «Боруссией М» (3:2), уступая 0:2 после первого тайма, «Майнц» в гостевом матче победил «Вердер» (1:0).