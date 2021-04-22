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00:41 (мск), источник: Lenta.Ru

«Манчестер Сити» победил и упрочил лидерство в АПЛ

«Манчестер Сити» на выезде обыграл «Астон Виллу» в матче 32-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: Reuters

Встреча прошла в среду, 21 апреля, и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Фил Фоден и Родри. У хозяев гол на счету Джона Макгинна.

«Манчестер Сити» благодаря победе набрал 77 очков и упрочил лидерство в АПЛ. В активе «Астон Виллы» 44 очка, клуб занимает 11-е место.

«Манчестер Сити» в следующем туре 1 мая на выезде сыграет с «Кристал Пэлас». «Астон Вилла» дома 25 апреля примет «Вест Бромвич».

Астон Вилла
1:2
Первый тайм: 1:2
Манчестер Сити
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