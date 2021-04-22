«Монако» победил «Лион» и вышел в полуфинал Кубка Франции. Головин сыграл 78 минут
ТАСС, 22 апреля. Футболисты «Монако» обыграли «Лион» со счетом 2:0 в четвертьфинальном матче Кубка Франции по футболу. Встреча прошла в Лионе.
ТАСС, 22 апреля. Футболисты «Монако» обыграли «Лион» со счетом 2:0 в четвертьфинальном матче Кубка Франции по футболу. Встреча прошла в Лионе.
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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на поле на 15-й минуте, заменив травмированного Софиана Диопа, но не сумел отметиться результативными действиями.
В ½ финала турнира также вышли «Пари Сен-Жермен», «Монпелье» и клуб четвертого по силе французского дивизиона ГФА.
Кубок Франции проводится с 1917 года. «Монако» и «Лион» по пять раз побеждали в турнире. Рекорд по количеству выигранных трофеев принадлежит действующему победителю ПСЖ, который одерживал победы 13 раз.