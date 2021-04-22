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01:15 (мск), источник: ТАСС

«Монако» победил «Лион» и вышел в полуфинал Кубка Франции. Головин сыграл 78 минут

ТАСС, 22 апреля. Футболисты «Монако» обыграли «Лион» со счетом 2:0 в четвертьфинальном матче Кубка Франции по футболу. Встреча прошла в Лионе.

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Источник: AP 2020

Голы забили Виссам Бен-Йеддер (53-я минута, с пенальти) и Кевин Фолланд (61). На 23-й минуте за неспортивное поведения был удален главный тренер «Лиона» Руди Гарсия, а на 53-й за вторую желтую карточку поле покинул защитник хозяев Синали Диоманд.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на поле на 15-й минуте, заменив травмированного Софиана Диопа, но не сумел отметиться результативными действиями.

Соперник «Монако» по полуфиналу определится после жеребьевки. Полуфинальные матчи пройдут 12 мая, финал — 19 мая.

В ½ финала турнира также вышли «Пари Сен-Жермен», «Монпелье» и клуб четвертого по силе французского дивизиона ГФА.

Кубок Франции проводится с 1917 года. «Монако» и «Лион» по пять раз побеждали в турнире. Рекорд по количеству выигранных трофеев принадлежит действующему победителю ПСЖ, который одерживал победы 13 раз.

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