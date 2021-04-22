«Если он не хотел играть, надо было сказать». Головина раскритиковали за кубковый матч

«Монако» Александра Головина в ¼ финала Кубка Франции встречался с «Лионом». Главный тренер монегасков Нико Ковач решил провести ротацию состава, оставив 24-летнего россиянина на скамейке запасных. Аналогично хорватский специалист поступил и в матче 1/8 финала с «Метцем», но на этот раз вынужденно выпустил Головина уже на 15-й минуте.

Кубок Франции. ¼ финала

21 апреля, среда. 22:10 мск

Лион — Монако — 0:2

Голы: 0:1 — Бен-Йеддер (54, пен). 0:2 — Фолланд (61).

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Два разных тайма в исполнении «Монако»

«Лион» на правах хозяев с первых минут начал доминировать, создав несколько опасных моментов. Гости же больше действовали на контратаках, отдав инициативу сопернику. При этом эмоции во время игры зашкаливали, и уже в первые 10 минут главный арбитр Стефани Фраппар показала три жёлтые карточки.

На 15-й минуте полузащитник Софьян Диоп получил повреждение, и в игру пришлось вступить Головину. Он занял место на правом фланге полузащиты, взяв на себя роль исполнителя стандартов. Однако «Монако» продолжил играть вторым номером.

А вот «Лион» остался без тренера у кромки поля. Руди Гарсия что-то ляпнул в адрес Фраппар, и та, недолго думая, отправила 57-летнего специалиста досматривать матч на трибуну.

После получаса игры «Лион» трижды сотряс — две штанги и перекладина — ворота голкипера монегасков Радослава Маецкого. А вот «Монако», наоборот, ничего опасного в первом тайме так и не создал.

Начало второй половины встречи получилось богатым на события. Нападающий «Лиона» Максвелл Корне забил после быстрой контратаки, но арбитр с помощью VAR всё же отменила взятие ворот из-за офсайда. В ответной атаке защитник хозяев Дьоманде сфолил в своей штрафной на Балло-Туре и получил вторую жёлтую карточку. Фраппар показала на «точку», а Бен-Йеддер уверенно реализовал пенальти и вывел «Монако» вперёд.

Забитый мяч и большинство придали уверенности монегаскам, и уже спустя несколько минут нападающий Фолланд увеличил преимущество в счёте, повысив шансы своей команды на выход в полуфинал.

«Лион» попытался организовать несколько подходов к воротам Маецкого, но так и не сумел взломать оборону «Монако». Проведя совершенно два разных тайма по содержанию, команда Ковача оформила выход в полуфинал Кубка Франции.

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Реакция соцсетей на игру Головина

Несмотря на важную победу, фанаты «Монако» остались недовольны игрой Головина, который действительно провёл не лучший матч. Многие были удивлены раннему выходу Головина на поле, ожидая увидеть его в игре во втором тайме.

«Диоп уходит, а выходит Головин, это несправедливо».

Некоторые отметили, что россиянин совсем не двигался на поле.

«Головин не двигается. Центр обороны спит. Ничего не происходит сегодня вечером».

«О, Головин, он сегодня спит».

Один из пользователей «Твиттера» сравнил Александра с футболистом «Реала» Иско.

«Проблема Головина — его самодостаточность. Он напоминает мне Иско, очень талантлив, но редко выкладывается на 100%.

«Головин знает, что его нет на скамейке запасных?».

Во втором тайме ничего не поменялось, и фанаты продолжили высказывать свои претензии.

«Головин был абсолютно ужасен с момента выхода на замену».

«Если Головин не хотел играть, надо было сказать».

Некоторые жаловались на стандарты в исполнении россиянина.

«Угловые Головина сегодня ни разу не прошли дальше ближней штанги».

«Представьте, что вы профессиональный игрок и не умеете поднимать мяч? Головин — новый Валер Жермен (бывший нападающий «Монако». — Прим. «Чемпионата»).

«Головин сегодня очень плох, даже стандарты в его исполнении. Зато очень хорошая игра от Маецкого!».

Ещё один фанат предложил накормить 24-летнего полузащитника шпинатом.

«Накормите Головина шпинатом. Он не может поднять мяч».