Вагнер Лав собрался покинуть «Кайрат» и выбрал следующий клуб
Бразилец проводит второй сезон за алматинцев.
Бразилец проводит второй сезон за алматинцев.
Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав, выступающий за алматинский «Кайрат», признался, что был бы счастлив вернуться в московский клуб.
Мне нравится то, что есть сейчас. Семья хорошо адаптировалась в Казахстане, и все, что происходит, радует меня. Но я не знаю, что будет завтра. Если будет возможность, и мы придем к соглашению с ЦСКА, я буду счастлив вернуться. Конечно, было бы здорово вернуться в клуб, в котором у меня была такая красивая история. Если получится вернуться в ЦСКА, сделаю все, чтобы клуб вновь завоевывал трофеи.
Вагнер Лав играл за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также в 2013 году. При этом в 2009 и 2010 годах форвард уходил в аренду в бразильские клубы.
Прошлым летом бразилец был близок к четвертому возвращению в ЦСКА. Сделка в последний момент сорвалась, и 36-летний форвард перешел в «Кайрат» и помог клубу завоевать первое за 16 лет чемпионство. Контракт Вагнера с алматинской командой рассчитан до конца сезона.