Вагнер Лав собрался покинуть «Кайрат» и выбрал следующий клуб

Мне нравится то, что есть сейчас. Семья хорошо адаптировалась в Казахстане, и все, что происходит, радует меня. Но я не знаю, что будет завтра. Если будет возможность, и мы придем к соглашению с ЦСКА, я буду счастлив вернуться. Конечно, было бы здорово вернуться в клуб, в котором у меня была такая красивая история. Если получится вернуться в ЦСКА, сделаю все, чтобы клуб вновь завоевывал трофеи.

Вагнер Лав нападающий «Кайрата»