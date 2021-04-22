Отобрали очки у «Руха» и минского «Динамо». Как высоко прыгнет «Гомель»

«Гомель» после проведенного в первой лиге года обновился и вернулся в элитный дивизион. Накануне шестого тура команда Ивана Биончика с десятью очками занимает четвертое место. Выше только брестское «Динамо», БАТЭ и «Шахтер». Конечно, столь высокое промежуточное место не гарантирует «Гомелю» успешный сезон. Ежегодно в нашем чемпионате на старте выстреливают андердоги, которые к концу первенства теряют вдохновение и спускаются пониже. Возможно, эта история и про южан. Командой управляет Иван Биончик, имевший опыт в высшей лиге с «Лучом» и «Дняпром». Из трех сезонов в элите дважды его команды вынуждены были покидать ее. В «Гомель» специалист пришел год назад. С ним команда «очистилась» в первой лиге, где заняла второе место, а вместе с ним и путевку на дивизион выше.

Хотя начинался прошлый сезон для «Гомеля» не слишком удачно. Команда стартовала с «минус» пятью очками, которых ДК БФФ лишил клуб за участие в договорных матчах, а в первых турах неожиданно растеряла баллы в играх с теми командами, которые нужно было обязательно обыгрывать. В результате после трех туров «Гомель» уже отставал от лидера на десять очков. Еще в сентябре команда шла на шестой строке. Впрочем, это не помешало прийти в себя в конце сезона и выполнить задачу. Команда стала лучшей по владению мячом и количеству сделанных за поединок передач.



В межсезонье «Гомель» переманил у «Локомотива» Андрея Соловья. Лучший бомбардир первой лиги — в его активе 20 мячей — в новой команде уже успел отличиться пять раз. Прямо сейчас он делит первое место в списке бомбардиров с «горняком» Дембо Дарбо. 26-летний полузащитник атакующего плана уже пытался закрепиться в «вышке». В брестском «Динамо» и жодинском «Торпедо-БелАЗе» попытки не увенчались успехом. В поединках нынешнего чемпионата Соловей забил больше, нежели в 46 предыдущих. «Просто делаю свою работу. Так же, как и вся команда. Прежде всего мы работаем на результат, а мои личные успехи — часть общего вклада. Не думаю, что показал такую игру, чтобы за мной гонялись топ-клубы», — скромничает футболист.



Уверенно начал сезон и голкипер Олег Ковалев. 33-летний воспитанник «Гомеля» почти всю карьеру провел в команде. Но лишь в прошлом сезоне он стал первым номером. В нынешнем чемпионате в его активе две «сухие» игры. В решающей встрече прошлого сезона против «Химок» Ковалев на 86-й минуте отбил пенальти и принес команде нужный результат, позволивший избежать переходных матчей.



Набирает форму еще один новичок команды Лазар Сайчич. 24-летний серб прошедшие два года провел в «Городее». К «Гомелю» форвард подключился совсем недавно.