«Астана» лишилась главного тренера на матч с «Шахтером»
Столичный клуб идет первым в КПЛ.
Столичный клуб идет первым в КПЛ.
Главный тренер «Астаны» Андрей Тихонов не сможет руководить командой в матче седьмого тура чемпионата Казахстана по футболу против карагандинского «Шахтера». Об этом сообщает
Причина — заболевание специалиста. Другие детали не уточняются.
«Коллектив футбольного клуба “Астана” желает скорейшего выздоровления Андрею Валерьевичу и возвращения на тренерский мостик! В игре против карагандинцев руководить командой будет ассистент главного тренера Мазбаев Нуркен Калдыбекович!» — говорится в сообщении.
После шести туров «Астана» с 14 очками возглавляет турнирную таблицу КПЛ, опережая «Тараз» (14) по дополнительным показателям. «Шахтер» (3) идет 11-м.
Матч «Шахтер» — «Астана» состоится 23 апреля и пройдет на стадионе «Астана Арена».