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12:23 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» лишилась главного тренера на матч с «Шахтером»

Столичный клуб идет первым в КПЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Главный тренер «Астаны» Андрей Тихонов не сможет руководить командой в матче седьмого тура чемпионата Казахстана по футболу против карагандинского «Шахтера». Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

Причина — заболевание специалиста. Другие детали не уточняются.

«Коллектив футбольного клуба “Астана” желает скорейшего выздоровления Андрею Валерьевичу и возвращения на тренерский мостик! В игре против карагандинцев руководить командой будет ассистент главного тренера Мазбаев Нуркен Калдыбекович!» — говорится в сообщении.

После шести туров «Астана» с 14 очками возглавляет турнирную таблицу КПЛ, опережая «Тараз» (14) по дополнительным показателям. «Шахтер» (3) идет 11-м.

Матч «Шахтер» — «Астана» состоится 23 апреля и пройдет на стадионе «Астана Арена».

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