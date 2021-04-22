«Астана» лишилась главного тренера на матч с «Шахтером»

Главный тренер «Астаны» Андрей Тихонов не сможет руководить командой в матче седьмого тура чемпионата Казахстана по футболу против карагандинского «Шахтера». Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

Причина — заболевание специалиста. Другие детали не уточняются.

«Коллектив футбольного клуба “Астана” желает скорейшего выздоровления Андрею Валерьевичу и возвращения на тренерский мостик! В игре против карагандинцев руководить командой будет ассистент главного тренера Мазбаев Нуркен Калдыбекович!» — говорится в сообщении.

После шести туров «Астана» с 14 очками возглавляет турнирную таблицу КПЛ, опережая «Тараз» (14) по дополнительным показателям. «Шахтер» (3) идет 11-м.