«Кайрат» и «Кайсар» на высоте, а в «Тоболе» с этим проблема. Как в клубах КПЛ доверяют молодым игрокам

Шесть туров OLIMPBET-чемпионата Казахстана позади, и уже сейчас можно начать делать определенные выводы. К примеру, поразмышлять о том, в каком клубе больше доверяют молодым игрокам, а в каких командах такого и близко нет. Корреспондент Vesti.kz — о количестве игрового времени, полученного молодыми игроками КПЛ с начала сезона.

Перед тем как начать топ-5, отметим, что молодыми игроками названы футболисты не старше 2000 года рождения.

1. «Кайрат», Алексей Шпилевский

Первое место по доверию к молодежи из тренеров принадлежит белорусскому рулевому действующих чемпионов. Под его руководством молодежь получила уже 762 минуты игры в КПЛ-2021. Из них 412 минут отошли вингеру из Кыргызстана Гулжигиту Алыкулову. Еще на поле в футболке «Кайрата» в этом сезоне выходили четыре казахстанца, а лидером из них является Данияр Усенов (187 минут). Но именно этого полузащитника Шпилевский зачем-то выпустил на замену в игре с «Тоболом» (2:2), чтобы через пять минут снова заменить.

2. «Кайсар», Султан Абильдаев

Далее идет кызылординский клуб, за который стабильно играют двое молодых футболистов. Первый — Арман Кенесов (лидер среди всех молодых игроков КПЛ), у которого в зачете уже 447 минут, а второй — Бекзат Курманбекулы, отыгравший 202 минуты. Суммарно они провели на поле 649 минут.

3. «Тараз», Вардан Минасян

467 минут сыграли молодые игроки «Тараза», идущего на втором месте в турнирной таблице. Этот успех принадлежит троице Абылайхан Жумабек — Динмухамед Караман — Жалгас Жаксылыков.

4. «Жетысу», Ринат Алюетов

Три казахстанца отыграли за «семиреченцев» в этом сезоне, но не более 100 минут суммарно. В этот топ команда Алюетова попала во многом благодаря 19-летнему нигерийскому защитнику Филипу Иполе, который набрал уже 388 минут игры. Итого: 465 минут.

5. «Актобе», Алексей Бага

У актюбинцев ситуация похожа на ту, которая была отмечена в «Кайсаре». Тоже два молодых игрока, которые играют более-менее стабильно. 395 минут отыграли Алишер Ажимов (270) и Максим Самородов (125).

Ну раз поговорили о топах, то расскажем и про тех, кто замыкает этот список. Это «Тобол» и «Каспий», тренерами которых являются Григорий Бабаян и Срджан Благоевич. В КПЛ-2021 они ни разу не доверяли игровое время футболистам не старше 2000 года рождения.

Общий рейтинг:

1. «Кайрат» — 762 минуты;2. «Кайсар» — 649 минут;3. «Тараз» — 467 минут;4. «Жетысу» — 465 минут;5. «Актобе» — 395 минут;6. «Ордабасы» — 334 минуты;7. «Астана» — 287 минут;8. «Атырау» — 237 минут;9. «Туран» — 224 минуты;10. «Акжайык» — 194 минуты;11. «Шахтер» — 68 минут;12. «Кызыл-Жар» — 18 минут;13. «Тобол» — 0 минут;14. «Каспий» — 0 минут.

Ранее мы рассказали о том, для чего «Тоболу» понадобился звездный новичок Зоран Тошич.

Фото: ФК «Кайрат» (1), ФК «Кайсар» (2), ФК «Тараз» (3), ФК «Жетысу» (4), ФК «Актобе» (5)(c)️