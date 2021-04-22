«Иуда» Аньелли, извинения Мальдини и непонятные китайцы. Вся Италия против «Ювентуса», «Интера» и «Милана»
В среду и четверг в Италии проходит 32-й тур серии А. Рассказываем, что происходило на фоне создания и провала проекта Суперлиги с тремя ее
В среду и четверг в Италии проходит 32-й тур серии А. Рассказываем, что происходило на фоне создания и провала проекта Суперлиги с тремя ее
Сдающий полномочия после девяти триумфальных сезонов «Ювентус» победил дома вылетающую в серию В «Парму». Перед матчем камеры выхватили у кромки поля разговор президента «Старой синьоры» Андреа Аньелли и его американского коллеги из гостевого клуба Кайла Краузе. Рядом, кстати, находился и новый
43-летний Аньелли находится сейчас в глубоком нокауте. За считаные часы Андреа по своей воле превратился из одного из самых уважаемых и влиятельных людей в европейском футболе в изгоя. Для одних он стал клоуном, для других — «иудой», «змеей», «предателем» и тому подобное. Выступив в роли главного застрельщика новой Суперлиги на пару с президентом «Реала» Флорентино Пересом, Аньелли за сутки предал как своего друга — главу УЕФА Александера Чеферина, так и всю Ассоциацию европейских клубов (ЕСА), которую до этого возглавлял.
В прошлую пятницу Аньелли от имени ЕСА дал согласие Чеферину на принятие нового формата Лиги чемпионов, но в субботу ушел в подполье и перестал отвечать на звонки, подобно нашкодившему школьнику. А в воскресенье мир узнал о рождении Суперлиги. Если учесть, что Чеферин — крестный отец дочери Аньелли, то можно представить, какой двойной удар словенец получил от итальянского иудушки. Александер даже при всей своей дипломатичности не сдержался и публично заявил, что большего перевертыша, чем Андреа, ему встречать никогда не приходилось. Понятно, что теперь ни УЕФА, ни преданная итальянцем ЕСА, уже получившая нового главу, президента «ПСЖ» Нассера
А от уничтожения внутри Италии интригана спасает только фамилия. Клан Аньелли для страны значит куда больше, чем просто семья, это сам по себе один из ее устоев в последние 100 лет. «Ювентус» же — самый популярный и титулованный клуб,
С одной стороны, надо быстро вернуть туринского гранда в европейское футбольное сообщество и уладить разногласия с УЕФА. С другой, хорошо бы убрать с авансцены Аньелли, у которого весеннее обострение наложилось на манию величия, и в результате человек подставил весь итальянский футбол, устроив раскол.
Некоторые источники, близкие к УЕФА, называют «Милан» одним из четырех главных зачинщиков европейского демарша — вместе с «Ювентусом» и «Реалом», а также «Манчестер Юнайтед». Если учесть, что
Легендарный Паоло Мальдини, работающий в клубе, но не определяющий его политику, заявил, что ничего не знал о надвигающейся революции в европейском футболе: с ним никто не советовался. При этом Мальдини заметил, что не поддерживает предложенный формат Суперлиги, и напомнил о том, что Лига чемпионов — родной дом для «Милана». Заодно Паоло извинился от лица
Ведь из трех китов кальчо только «Юве» остается чисто итальянским. Нынешний «американский» «Милан» или «китайский» «Интер» — нечто новомодное и преходящее, где фамилия владельца или президента особого значения для рядового тиффози не имеет.
На фоне признанного всеми главного бунтовщика «Ювентуса» и называемого некоторыми экспертами его главным итальянским союзником «Милана» позиция «Интера» во всей этой истории понятна меньше всего. То есть наличествует понимание, что китайские хозяева тратят на проект слишком много денег и хотят либо продать
«Интер» под руководством Антонио Конте уверенно летит к скудетто, и его не остановить. В Италии никто не собирается ставить под сомнение чемпионство
А пострадать за всех может разве что
Так что на сегодня неясно, останутся ли китайцы хозяевами миланского гранда и в следующем сезоне. Как нет и понимания, сохранят ли свои должности Конте и сам Маротта.
Георгий Кудинов