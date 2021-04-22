«Иуда» Аньелли, извинения Мальдини и непонятные китайцы. Вся Италия против «Ювентуса», «Интера» и «Милана»

«Ювентус»

Сдающий полномочия после девяти триумфальных сезонов «Ювентус» победил дома вылетающую в серию В «Парму». Перед матчем камеры выхватили у кромки поля разговор президента «Старой синьоры» Андреа Аньелли и его американского коллеги из гостевого клуба Кайла Краузе. Рядом, кстати, находился и новый топ-менеджер «Пармы» Хавьер Рибалта, без задержки прибывший в Италию из «Зенита».

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43-летний Аньелли находится сейчас в глубоком нокауте. За считаные часы Андреа по своей воле превратился из одного из самых уважаемых и влиятельных людей в европейском футболе в изгоя. Для одних он стал клоуном, для других — «иудой», «змеей», «предателем» и тому подобное. Выступив в роли главного застрельщика новой Суперлиги на пару с президентом «Реала» Флорентино Пересом, Аньелли за сутки предал как своего друга — главу УЕФА Александера Чеферина, так и всю Ассоциацию европейских клубов (ЕСА), которую до этого возглавлял.

Команда Ювентус

В прошлую пятницу Аньелли от имени ЕСА дал согласие Чеферину на принятие нового формата Лиги чемпионов, но в субботу ушел в подполье и перестал отвечать на звонки, подобно нашкодившему школьнику. А в воскресенье мир узнал о рождении Суперлиги. Если учесть, что Чеферин — крестный отец дочери Аньелли, то можно представить, какой двойной удар словенец получил от итальянского иудушки. Александер даже при всей своей дипломатичности не сдержался и публично заявил, что большего перевертыша, чем Андреа, ему встречать никогда не приходилось. Понятно, что теперь ни УЕФА, ни преданная итальянцем ЕСА, уже получившая нового главу, президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелаифи, теперь не воспринимают Аньелли как собеседника.

А от уничтожения внутри Италии интригана спасает только фамилия. Клан Аньелли для страны значит куда больше, чем просто семья, это сам по себе один из ее устоев в последние 100 лет. «Ювентус» же — самый популярный и титулованный клуб, из-за чего все на Апеннинах ломают голову, как решить ребус.

С одной стороны, надо быстро вернуть туринского гранда в европейское футбольное сообщество и уладить разногласия с УЕФА. С другой, хорошо бы убрать с авансцены Аньелли, у которого весеннее обострение наложилось на манию величия, и в результате человек подставил весь итальянский футбол, устроив раскол.

Местная федерация футбола и серия А никаких санкций к «Старой синьоре» применять не станут, но вот уход Андреа с поста президента клуба (вместе с ним «Юве» могут покинуть вице-президент Павел Недвед и спортдиректор Фабио Паратичи) вполне реален.

Команда Милан

«Милан»

Некоторые источники, близкие к УЕФА, называют «Милан» одним из четырех главных зачинщиков европейского демарша — вместе с «Ювентусом» и «Реалом», а также «Манчестер Юнайтед». Если учесть, что красно-черными сейчас владеет американский фонд, которому плевать на итальянский футбол и его болельщиков, а еще вспомнить, что у клуба огромные долги, то в такую версию легко верится. К тому же нынешним хозяевам «Милана» есть у кого поучиться, ведь в свое время Сильвио Берлускони пытался создать нечто подобное, да и Кубок чемпионов стал Лигой не без его участия.

Легендарный Паоло Мальдини, работающий в клубе, но не определяющий его политику, заявил, что ничего не знал о надвигающейся революции в европейском футболе: с ним никто не советовался. При этом Мальдини заметил, что не поддерживает предложенный формат Суперлиги, и напомнил о том, что Лига чемпионов — родной дом для «Милана». Заодно Паоло извинился от лица красно-черных перед болельщиками.

Как и в случае с «Юве», «Милан» обойдется без каких-либо санкций внутри Италии. Возможно, кто-то из его руководителей покинет свой клубный пост или лишится какой-то должности в серии А или федерации футбола, но в любом случае это не так существенно, как головоломка с будущим Андреа Аньелли.

Ведь из трех китов кальчо только «Юве» остается чисто итальянским. Нынешний «американский» «Милан» или «китайский» «Интер» — нечто новомодное и преходящее, где фамилия владельца или президента особого значения для рядового тиффози не имеет.

Команда Интер

«Интер»

На фоне признанного всеми главного бунтовщика «Ювентуса» и называемого некоторыми экспертами его главным итальянским союзником «Милана» позиция «Интера» во всей этой истории понятна меньше всего. То есть наличествует понимание, что китайские хозяева тратят на проект слишком много денег и хотят либо продать черно-синих, либо заполучить в акционеры богатого партнера. Но нет ясности в том, насколько активно «Интер» участвовал в детальном обсуждении Суперлиги. Пока складывается ощущение, что третья сила кальчо просто вписалась в эту историю за компанию, так сказать, по статусу.

«Интер» под руководством Антонио Конте уверенно летит к скудетто, и его не остановить. В Италии никто не собирается ставить под сомнение чемпионство черно-синих, так что и здесь никаких санкций по отношению к потенциальному участнику Суперлиги ждать не приходится.

А пострадать за всех может разве что вице-президент «Интера» по спортивным вопросам Беппе Маротта: его грозятся лишить одного из заметных постов в местном клубном футболе, хотя на самом деле решение о вступлении в Суперлигу принимал не он. Накануне Маротта, как и Мальдини, дал интервью телеканалу Sky Sport.

Беппе в отличие от Паоло не стал ни перед кем извиняться, зато очень витиевато объяснил, что вся европейская футбольная пирамида находится на грани полного финансового краха. При этом никакой ясности насчет дальнейшей судьбы самого «Интера» Маротта не внес.

Так что на сегодня неясно, останутся ли китайцы хозяевами миланского гранда и в следующем сезоне. Как нет и понимания, сохранят ли свои должности Конте и сам Маротта.