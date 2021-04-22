Мокин, Канте и другие. Представлена символическая сборная шестого тура от ПФЛК

Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК) представила символическую сборную шестого тура чемпионата-2021.

При формировании состава сборной учитывался не только общий индекс действий игроков, но и различные ключевые показатели, характерные для их позиций.



Список 11 лучших футболистов тура следующий:

Команда Тобол Кс

Вратарь: Александр Мокин, «Тобол»;

В сыгранном туре опытный голкипер костанайской дружины вновь доказал, что является одним из лучших в лиге по отражению пенальти. В этот раз его не смог обхитрить защитник «Кайрата» Нуралы Алип. Отбитый пенальти — решающий эпизод центрального матча тура. «Тоболу» удалось сохранить счет 2:2 до конца встречи и заработать очко. Также в активе Мокина шесть отбитых ударов и четыре удачных выхода из ворот. Индекс действий — 209.



Центральные защитники: Абзал Бейсебеков, «Астана», Алибек Касым, «Кызыл-Жар»; Александр Симчевич, «Ордабасы»;

Бейсебеков показал надежный футбол на позиции центрального защитника. Он выиграл 89 процентов единоборств, три раза успешно вступал в отбор, пять раз сыграл на перехватах и совершил восемь подборов. Также Абзал отметился голом из-за пределов штрафной, который стал настоящим украшением шестого тура. Индекс действий — 323.



Несмотря на поражение (1:3), игру с «Астаной» Алибек Касым может занести себе в актив. Казахстанский защитник выиграл 80 процентов единоборств в обороне, совершил девять перехватов и три подбора. К тому же Касым три раза бил по воротам, один из ударов стал результативным. Индекс действий — 300.



Симчевич вновь отличился забитым голом, результативно пробив головой после подачи с углового. Опытный балканский игрок хорошо поддерживал атаки своей команды и успевал страховать партнеров в защите. В его активе: два отбора, два перехвата и девять подборов. Индекс действий — 291.



Центральные полузащитники: Мирзад Механович, «Ордабасы»; Арсен Хубулов, «Шахтер»;

Эффективный матч отыграл боснийский хавбек «Ордабасы» Механович в игре с «Жетысу». Он отметился тремя ассистами — с его передач забили Александр Симчевич, Эльхан Астанов и Жоао Пауло. А также Мирзад забил гол с пенальти, который сам же и заработал. Механович стал одним из ярких игроков сыгранного тура. Индекс действий — 317.



Лидер атак «Шахтера» Арсен Хубулов в игре с «Актобе» (3:0) был неудержим. Российский хавбек оформил дубль, грамотно использовав тактические ошибки обороны соперника, а также отметился голевым пасом на Айдоса Таттыбаева. Также в действиях Хубулова можно отметить нацеленность за обострение игры — четыре из семи его передач в штрафную нашли своих адресатов. Индекс действий — 320.



Правый полузащитник: Марин Томасов, «Астана»;

Стабильность — показатель класса. Третий тур кряду опытный полузащитник «Астаны» становится лучшим на своей позиции и попадает в нашу символическую сборную. В игре с «Кызыл-Жаром» (3:1) Марин совершил пять удачных обводок, отдал четыре ключевые передачи и забил гол в своем фирменном стиле. Индекс действий — 328.



Левый полузащитник: Педро Эуженио, «Тараз»;

Хорошую форму на старте чемпионата набрал португальский легионер «Тараза» Педро Эуженио. В прошедшем туре «Тараз» на своем поле обыграл крепкий «Акжайык» (1:0), автором единственного и победного гола стал Эуженио. Также Педро отметился индивидуальными острыми действиями: пять успешных обводок, две точные ключевые передачи и три удара. Индекс действий — 275.



Нападающие: Жоао Пауло, «Ордабасы»; Стенли Нкоби, «Туран», Хосе Канте, «Кайрат»;

Жоао в игре с «Жетысу» (4:0) вновь был нацелен на взятие ворот, как следствие три из семи его ударов пришлись в створ. Защитники талдыкорганской команды старались выключить опытного бразильца из игры, но Жоао добился своего, забив свой очередной мяч в чемпионате. Индекс действий — 263.



Стенли Нкоби заслужил доверие тренерского штаба и вышел в стартовом составе на игру с «Каспием» (2:2). Молодой нападающий поблагодарил тренеров, оформив дубль в ворота опытного Марко Милошевича. Это были его дебютные голы в OLIMPBET-чемпионата Казахстана. Стенли был весьма активен и старался цепляться за каждый мяч. Индекс действий — 277.



Хосе пришелся ко двору «Кайрату» и быстро нашел общий язык с партнерами по атаке. В тяжелом противостоянии с костанайским «Тоболом» (2:2) он забил два гола. Канте был полезен в комбинационной игре, с полувзгляда понимая действия остальных атакующих игроков «Кайрата». Всего Канте нанес шесть ударов, три из них пришлись в створ ворот. Индекс действий — 348.