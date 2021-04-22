Денис Лаптев признан лучшим игроком 5-го тура чемпионата Беларуси по футболу

В победном домашнем поединке брестчан с футболистами «Сморгони» (5:0) 29-летний нападающий оформил хет-трик и отдал один голевой пас.

По результатам голосования болельщиков автором самого красивого гола минувшего тура стал 18-летний форвард брестского «Динамо» Александр Шестюк, забивший второй мяч в ворота жодинского «Торпедо-БелАЗа» в матче, когда динамовцы выиграли с результатом 2:0.