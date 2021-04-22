Денис Лаптев признан лучшим игроком 5-го тура чемпионата Беларуси по футболу

В победном домашнем поединке брестчан с футболистами «Сморгони» (5:0) 29-летний нападающий оформил хет-трик и отдал один голевой пас.
По результатам голосования болельщиков автором самого красивого гола минувшего тура стал 18-летний форвард брестского «Динамо» Александр Шестюк, забивший второй мяч в ворота жодинского «Торпедо-БелАЗа» в матче, когда динамовцы выиграли с результатом 2:0.
Турнирную таблицу возглавляет действующий чемпион Беларуси солигорский «Шахтер», набравший 15 очков из 15 возможных.
По 11 зачетных баллов у брестского «Динамо» и борисовского БАТЭ.
Встречи шестого тура пройдут 23—25 апреля.