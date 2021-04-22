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20:29 (мск), источник: БЕЛТА

Денис Лаптев признан лучшим игроком 5-го тура чемпионата Беларуси по футболу

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Форвард брестского «Руха» Денис Лаптев признан лучшим игроком пятого тура чемпионата Беларуси по версии ассоциации «Белорусская федерация футбола», сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В победном домашнем поединке брестчан с футболистами «Сморгони» (5:0) 29-летний нападающий оформил хет-трик и отдал один голевой пас.

Команда
Рух

По результатам голосования болельщиков автором самого красивого гола минувшего тура стал 18-летний форвард брестского «Динамо» Александр Шестюк, забивший второй мяч в ворота жодинского «Торпедо-БелАЗа» в матче, когда динамовцы выиграли с результатом 2:0.

Турнирную таблицу возглавляет действующий чемпион Беларуси солигорский «Шахтер», набравший 15 очков из 15 возможных.

По 11 зачетных баллов у брестского «Динамо» и борисовского БАТЭ.

Встречи шестого тура пройдут 23—25 апреля.

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