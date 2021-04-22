«Могу как остаться, так и уйти». Оганесян — о будущем в «Кайрате», приглашении в РПЛ и травме Гуральски

Защитник сборной Армении и «Кайрата» Камо Оганесян в интервью Sports True рассказал о прошедшем матче шестого тура с «Тоболом» (2:2), общении с соотечественниками из других клубов КПЛ, приглашении из РПЛ, а также ответил на другие вопросы.

28-летний Оганесян выступает за «желто-черных» с 2020 года. В нынешнем чемпионате Казахстана он провел шесть матчей, в которых забил два гола и отдал один ассист.

— Чего не хватило «Кайрату» для победы над «Тоболом»?

— Хорошая игра была с нашей стороны. Потому мы выполнили план на игру на 90 процентов, а оставшиеся десять процентов — это пропущенные два гола. Где-то концентрации или еще чего-то не хватило. Понятно, что бывают такие ошибки. Но в играх с такими командами их нельзя допускать и нужно брать свои очки. Игра полностью была под нашим контролем. «Тобол» оборонялся, а мы все время прессинговали, доминировали. Но это футбол, не всегда команда, владеющая мячом, побеждает. А в футболе — главное результат и неважно, как его добиваешься. В конце еще пенальти не забили, но это тоже лотерея, как говорится. Еще я удалился, оставил ребят вдесятером. Которое удаление, но наша команда это не чувствует, играет будто 11 игроками.

Команда Кайрат

— Что скажете по поводу удаления?

— Мое удаление — его могло и не быть, потому что первую желтую карточку получил в центре поля, никакой опасности не было, в случае со вторым предупреждением я там сделал ошибку, рефлекс был, рука потянулась, по делу получил карточку. Да, нам говорят «нельзя разговаривать с судьями», «нельзя этого делать». Надо более сконцентрировано к работе подходить. Потому что, если судья свистнул, то больше ничего не изменить.

— С Яцеком Гуральски когда последний раз разговаривали, как у него проходит реабилитация?

— Насколько я знаю, у него все нормально. Находится на стадии восстановления. У него очень жесткая травма, которую ни один спортсмен не хочет получить. Все мы расстроились. Очень важный игрок, таких очень мало. Он придавал нам силы, энергию. Его потеря чувствуется. Есть других стилей игроки. Но такого, как Гуральски, любящего все в центре очищать, очень мало.

— В июле он будет готов выйти на поле?

— Это такая травма — не знаешь, что получится. На восстановление после такого повреждения требуется шесть-семь месяцев. Дай Бог, чтобы он присоединился к нам в июне-июле или августе.

— В нынешнем еврокубковом сезоне на какой результат может рассчитывать «Кайрат»?

— Мы постараемся пройти как можно дальше и готовиться к каждой следующей игре. Мы хотим добиться своих целей, а что получится — давайте поживем-увидим.

— Есть ощущение у игроков внутри клуба, что с таким составом реально попасть в групповой этап какого-нибудь еврокубкового турнира.

— Я сам такой человек, что не люблю на будущее загадывать — что будет, как будет. Когда узнаем соперника, будем готовиться к нему. Будет стоять задача — пройти дальше.

— Что ты думаешь про европейскую Суперлигу?

— Не до конца понял, как она бы выглядела, учитывая, что в неделю команды играли по три игры. Как болельщику мне было бы интересно посмотреть, как между собой бы рубились гранды. А для других команд — не знаю. Потом увидел новость об отмене турнира. Не знаю, что за заруба там пошла.

— Как в сборной общаетесь с друзьями из «Астаны»? Совместных ваших фото в тренировочном лагере не увидишь…

— Смотрите, с Арояном с десяти лет вместе играем в футбол. А Барсегян мне приходится двоюродным-троюродным братом. Поэтому в неделю два-три раза общаемся, узнаюм как обстоят дела. Мы общаемся хорошо, когда только выходим на поле, становимся соперниками на полтора-два часа. Это касается и Кадимяна из «Кайсара», с ним мы тоже с детства начали заниматься футболом, потом он уехал в Украину. Минасян из «Тараза» был первым тренером, кто взял меня в высшую лигу. Потом меня вызвал в сборную. Хорошо знаком и с тренером Восканяном из «Атырау».

— Что Тигран Барсегян и вправду собрался в Бундеслигу или Серию А?

— Спросите у него. Мы все собираемся в лучшие места, посмотрим (смеется).

— Ведутся ли переговоры о продлении контракта?

— Пока нет. Контракт заканчивается в этом году.

— Хочешь ли ты переехать в другой чемпионат? Предлагают ли агенты тебе какие-нибудь варианты?

— Есть желание поиграть в лучшем чемпионате. Что будет в следующем году, пока не знаю. Могу как остаться в «Кайрате», так и уйти. Сейчас об этом не думаю. потому что на этот год у меня есть цели с «Кайратом» и со сборной Армении. Если я их реализую, то у меня все будет хорошо. Сконцентрирован только на этом.

— РПЛ — был в числе вариантов?

— В прошлом году был, и в позапрошлом, и три года назад. Если есть хороший агент, то будешь играть не только в РПЛ, но и в Европе. В футболе все очень запутано. Моя любимый чемпионат — испанский.

— В компанию Байрамяна звали?