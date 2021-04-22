«Могу как остаться, так и уйти». Оганесян — о будущем в «Кайрате», приглашении в РПЛ и травме Гуральски
Также поведал об отношениях с соотечественниками из «Астаны».
Также поведал об отношениях с соотечественниками из «Астаны».
Защитник сборной Армении и «Кайрата» Камо Оганесян в интервью Sports True рассказал о прошедшем матче шестого тура с «Тоболом» (2:2), общении с соотечественниками из других клубов КПЛ, приглашении из РПЛ, а также ответил на другие вопросы.
28-летний Оганесян выступает за «желто-черных» с 2020 года. В нынешнем чемпионате Казахстана он провел шесть матчей, в которых забил два гола и отдал один ассист.
— Чего не хватило «Кайрату» для победы над «Тоболом»?
— Хорошая игра была с нашей стороны. Потому мы выполнили план на игру на 90 процентов, а оставшиеся десять процентов — это пропущенные два гола.
— Что скажете по поводу удаления?
— Мое удаление — его могло и не быть, потому что первую желтую карточку получил в центре поля, никакой опасности не было, в случае со вторым предупреждением я там сделал ошибку, рефлекс был, рука потянулась, по делу получил карточку. Да, нам говорят «нельзя разговаривать с судьями», «нельзя этого делать». Надо более сконцентрировано к работе подходить. Потому что, если судья свистнул, то больше ничего не изменить.
— С Яцеком Гуральски когда последний раз разговаривали, как у него проходит реабилитация?
— Насколько я знаю, у него все нормально. Находится на стадии восстановления. У него очень жесткая травма, которую ни один спортсмен не хочет получить. Все мы расстроились. Очень важный игрок, таких очень мало. Он придавал нам силы, энергию. Его потеря чувствуется. Есть других стилей игроки. Но такого, как Гуральски, любящего все в центре очищать, очень мало.
— В июле он будет готов выйти на поле?
— Это такая травма — не знаешь, что получится. На восстановление после такого повреждения требуется
— В нынешнем еврокубковом сезоне на какой результат может рассчитывать «Кайрат»?
— Мы постараемся пройти как можно дальше и готовиться к каждой следующей игре. Мы хотим добиться своих целей, а что получится — давайте
— Есть ощущение у игроков внутри клуба, что с таким составом реально попасть в групповой этап
— Я сам такой человек, что не люблю на будущее загадывать — что будет, как будет. Когда узнаем соперника, будем готовиться к нему. Будет стоять задача — пройти дальше.
— Что ты думаешь про европейскую Суперлигу?
— Не до конца понял, как она бы выглядела, учитывая, что в неделю команды играли по три игры. Как болельщику мне было бы интересно посмотреть, как между собой бы рубились гранды. А для других команд — не знаю. Потом увидел новость об отмене турнира. Не знаю, что за заруба там пошла.
— Как в сборной общаетесь с друзьями из «Астаны»? Совместных ваших фото в тренировочном лагере не увидишь…
— Смотрите, с Арояном с десяти лет вместе играем в футбол. А Барсегян мне приходится
— Что Тигран Барсегян и вправду собрался в Бундеслигу или Серию А?
— Спросите у него. Мы все собираемся в лучшие места, посмотрим (смеется).
— Ведутся ли переговоры о продлении контракта?
— Пока нет. Контракт заканчивается в этом году.
— Хочешь ли ты переехать в другой чемпионат? Предлагают ли агенты тебе
— Есть желание поиграть в лучшем чемпионате. Что будет в следующем году, пока не знаю. Могу как остаться в «Кайрате», так и уйти. Сейчас об этом не думаю. потому что на этот год у меня есть цели с «Кайратом» и со сборной Армении. Если я их реализую, то у меня все будет хорошо. Сконцентрирован только на этом.
— РПЛ — был в числе вариантов?
— В прошлом году был, и в позапрошлом, и три года назад. Если есть хороший агент, то будешь играть не только в РПЛ, но и в Европе. В футболе все очень запутано. Моя любимый чемпионат — испанский.
— В компанию Байрамяна звали?
— Нет, но предлагали там поговорить (смеется).