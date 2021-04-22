«Барселона» заявила, что не собирается покидать состав участников Суперлиги

В понедельник 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги, старт которой был намечен на август. Это английские «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», испанские «Барселона», «Атлетико» и «Реал», итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус». Но уже во вторник на фоне протестов болельщиков, а также жесткой позиции УЕФА и национальных федераций все английские клубы заявили о выходе из Суперлиги, а в среду из ее состава вышли «Атлетико», а также «Интер» и «Милан».