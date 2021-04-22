«Барселона» заявила, что не собирается покидать состав участников Суперлиги
ТАСС, 22 апреля. Испанский футбольный клуб «Барселона» считает, что выход из состава участников европейской Суперлиги будет ошибкой. Об этом сообщает
ТАСС, 22 апреля. Испанский футбольный клуб «Барселона» считает, что выход из состава участников европейской Суперлиги будет ошибкой. Об этом сообщает
«Предполагаемый выход из Суперлиги был бы исторической ошибкой», — говорится в заявлении с анализом ситуации вокруг Суперлиги.
В понедельник 12 европейских