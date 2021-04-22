Текущие события
Футбол. Зарубежный
перерыв
Атлетико
Уэска
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Рома
Аталанта
01
Футбол. Зарубежный
21:45
Наполи
Лацио
Футбол. Зарубежный
22:00
Лестер
Вест Бромвич Альбион
Футбол. Зарубежный
22:00
Гранада
Эйбар
Футбол. Зарубежный
22:00
Реал Сосьедад
Сельта
Футбол. Зарубежный
23:00
Барселона
Хетафе
Все события
Фоторепортажи
11Презентация формы олимпийской команды России на ОИ-2020
19«Локомотив» Николича выбил ЦСКА Олича из Кубка
20:41 (мск), источник: ТАСС

«Барселона» заявила, что не собирается покидать состав участников Суперлиги

ТАСС, 22 апреля. Испанский футбольный клуб «Барселона» считает, что выход из состава участников европейской Суперлиги будет ошибкой. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Наверх

«Предполагаемый выход из Суперлиги был бы исторической ошибкой», — говорится в заявлении с анализом ситуации вокруг Суперлиги.

Во время загрузки произошла ошибка.

В понедельник 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги, старт которой был намечен на август. Это английские «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», испанские «Барселона», «Атлетико» и «Реал», итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус». Но уже во вторник на фоне протестов болельщиков, а также жесткой позиции УЕФА и национальных федераций все английские клубы заявили о выходе из Суперлиги, а в среду из ее состава вышли «Атлетико», а также «Интер» и «Милан».

Читайте также
 "Сложно смириться с тем, что людей без объяснения причин не пустили на Олимпиаду. Это не бардак? Это не шапито?"
Семнадцатилетний россиянин стал настоящим открытием сезона
«Реалу» и «Ювентусу» грозят санкции. Разрешат ли им играть в ЛЧ
«Иуда» Аньелли. Италия против «Ювентуса», «Интера» и «Милана»
«Это особенный игрок». Что говорят в НХЛ о Капризове
Грозит до 5 лет тюрьмы: призера ОИ объявили в розыск в Беларуси
Вяльбе: Лыжники РФ будут гордиться музыкой Чайковского на Играх
«Рома» принимает «Аталанту» Миранчука в Серии A (трансляция)
Что подарить спортсмену на День рождения: топ-30 вариантов
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь