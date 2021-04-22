Попал в сборную, стал капитаном и растерял кондиции. Как лидер «Кайсара» выступает в КПЛ-2021

Капитан «Кайсара» Думан Нарзилдаев никак не может стать лидером команды и начать проявлять себя. Корреспондент Vesti.kz рассказывает об его игре и пытается предположить, почему у футболиста не получается выйти на ведущие роли.

В предыдущем сезоне Нарзилдаев провел 18 матчей за «Кайсар» и отметился голом при двх ассистах. Кызылординцы в КПЛ-2020 в целом, по составу, выглядели боеспособнее по сравнению с тем, что наблюдается в настоящий момент. Другой вопрос, как «волки» реализовывали свой потенциал, оказавшись на итоговом седьмом месте.

Команда Кайсар

Нарзилдаев был одним из лучших в составе и определял игру в центре поля. Этому способствовал фактор названного выше состава. Новый капитан «Кайсара» долгое время играл рядом с бывшим вожаком клуба Асхатом Тагыбергеном, что способствовало росту Нарзилдаева как игрока.

Возможно, уход Тагыбергена с целым рядом футболистов сказался на игре 27-летнего капитана кызылординцев. Сам «Кайсар» далек от своего прошлогоднего образца, но как поблек Нарзилдаев — бросается в глаза. К примеру, в 2020-м он вызывался в сборную Казахстана и дебютировал в ее составе. Сейчас о таком даже говорить не приходится.

В текущем сезоне весь «Кайсар», как и Нарзилдаев, находится в поиске игры, поскольку команда значительно обновилась, причем смена коснулась и тренерского штаба. До этого на протяжении нескольких сезонов клубом руководил болгарский специалист Стойчо Младенов, а теперь с командой работает местный специалист Султан Абильдаев. В шести встречах «Кайсар» одержал одну победу, дважды сыграл вничью и потерпел три поражения.

Сам Нарзилдаев принял участие в пяти матчах. Результативными показателями пока не отметился, но в матче с «Кайратом» подвел команду, заработав на 38-й минуте удаление. «Кайсар» в той встрече уступил с разгромным счетом 0:3. Интересно, что без него уже в следующем матче кызылординцы набрали первые очки, сыграв вничью с «Тураном» — 1:1.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/7UoRzwAW65A" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Безусловно, игроку требуется позитивный импульс для того, чтобы стать полноправным лидером клуба, за который он играет с 2012 года. Остается гадать, сколько времени на это потребуется.