Клуб казахстанских футболистов возглавил уникальный рейтинг европейского чемпионата
В лиге проведено пять туров.
В лиге проведено пять туров.
«Энергетик-БГУ», за который выступают казахстанские футболисты Бакдаулет Зульфикаров и Владислав Васильев, — самая молодая команда чемпионата Беларуси 2021 года. Средний возраст игроков клуба из Минска составляет 22.7 года. Об этом сообщает
Топ-6 данного рейтинга выглядит следующим образом:
«Энергетик-БГУ» — 22.7 (средний возраст);
«Ислочь» — 24;
«Рух» — 24.3;
«Сморгонь» — 24.6;
«Минск» — 24.7;
«Спутник» — 24.7.
Напомним, что «Энергетик-БГУ» после пяти туров идет на 12-м месте из 16. На счету 24-летнего Васильева — пять игр, в активе 20-летнего Зульфикарова — три. При этом Васильев привлекается в сборную Казахстана.