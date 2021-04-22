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22 апреля, источник: Vesti.kz

Клуб казахстанских футболистов возглавил уникальный рейтинг европейского чемпионата

В лиге проведено пять туров.

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«Энергетик-БГУ», за который выступают казахстанские футболисты Бакдаулет Зульфикаров и Владислав Васильев, — самая молодая команда чемпионата Беларуси 2021 года. Средний возраст игроков клуба из Минска составляет 22.7 года. Об этом сообщает телеграм-канал «Белорусский Футбол».

Команда
Энергетик-БГУ

Топ-6 данного рейтинга выглядит следующим образом:

«Энергетик-БГУ» — 22.7 (средний возраст);
«Ислочь» — 24;
«Рух» — 24.3;
«Сморгонь» — 24.6;
«Минск» — 24.7;
«Спутник» — 24.7.

Напомним, что «Энергетик-БГУ» после пяти туров идет на 12-м месте из 16. На счету 24-летнего Васильева — пять игр, в активе 20-летнего Зульфикарова — три. При этом Васильев привлекается в сборную Казахстана.

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