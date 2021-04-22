Клуб казахстанских футболистов возглавил уникальный рейтинг европейского чемпионата

«Энергетик-БГУ», за который выступают казахстанские футболисты Бакдаулет Зульфикаров и Владислав Васильев, — самая молодая команда чемпионата Беларуси 2021 года. Средний возраст игроков клуба из Минска составляет 22.7 года. Об этом сообщает телеграм-канал «Белорусский Футбол».

Напомним, что «Энергетик-БГУ» после пяти туров идет на 12-м месте из 16. На счету 24-летнего Васильева — пять игр, в активе 20-летнего Зульфикарова — три. При этом Васильев привлекается в сборную Казахстана.