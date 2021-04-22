Фаны «Шеффилда» повторили фото 14-летней давности: плачущий малыш на плече папы
Тогда команда вылетела по разнице мячей.
Тогда команда вылетела по разнице мячей.
За новостями о Суперлиге пропустили еще один сюжет: «Шеффилд Юнайтед», который в прошлом сезоне едва не залетел в еврокубки, отправился в Чемпионшип за 6 туров до конца. У команды всего 14 очков — от спасительного места 19 баллов.
К вылету были готовы давно, поэтому фанаты уже даже могут смеяться над событием. 25-летний Крис Дэвик выложил вот такое фото с отцом Филипом, которое быстро стало вирусным.
Без контекста выглядит смешно, но странно — поэтому рассказываем. В 2006-м «Шеффилд» запрыгнул в
Судьба команды решалась в последнем туре: «Шеффилд» проиграл прямому конкуренту «Уигану» 1:2 дома, а в параллельном матче «Вест Хэм» обыграл «МЮ» 1:0.
В итоге низ таблицы определился за счет разницы забитых и пропущенных.
15. «Вест Хэм», 41 очко, разница мячей -24.
16. «Фулхэм», 39 очков, -22.
17. «Уиган», 38 очков, -22.
18. «Шеффилд», 38 очков, -23.
Если бы «Вест Хэм» проиграл «МЮ», то он бы вылетел, а «Шеффилд» остался. Если бы сам «Шеффилд» не проиграл «Уигану», то остался бы. Настоящая трагедия команды породила первое фото.
Да, это Крис с отцом. Обратите внимание на куртку: очень похоже на то, что
«Я хотел воссоздать фото, превратив все в шутку, — рассказывает Крис в интервью Sheffield Star. — Большинство фанатов еще несколько месяцев назад поняли, что вылет неизбежен, поэтому я хотел поднять нам настроение. Не ожидал такой реакции».
Твит с фото собрал 115 тысяч лайков и 9 тысяч репостов. Но главное для Криса, что фаны поняли шутку: говорит, 99% ответов были доброжелательными. Хотя от вылета до сих пор больно.
«Конечно, в 2007-м все было гораздо хуже: поражение в последнем туре, вылет
Надеемся, по итогам сезона-21/22 увидим счастливое фото Криса и Филипа.
Руслан Копылов