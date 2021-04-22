Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Лестер
Вест Бромвич Альбион
30
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Гранада
Эйбар
20
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Реал Сосьедад
Сельта
21
Футбол. Зарубежный
перерыв
Наполи
Лацио
20
Футбол. Зарубежный
23:00
Барселона
Хетафе
Футбол. Зарубежный
20:00
Атлетико
Уэска
20
Футбол. Зарубежный
19:30
Рома
Аталанта
11
Все события
Фоторепортажи
22«Спартак» обыграл ЦСКА в молодежном дерби. Как сыграют взрослые команды?
20Болельщики поддержали Гильерме, «Локомотив» перегнал «Спартак»
21:35 (мск), источник: Sports.Ru

Фаны «Шеффилда» повторили фото 14-летней давности: плачущий малыш на плече папы

Тогда команда вылетела по разнице мячей.

Наверх

За новостями о Суперлиге пропустили еще один сюжет: «Шеффилд Юнайтед», который в прошлом сезоне едва не залетел в еврокубки, отправился в Чемпионшип за 6 туров до конца. У команды всего 14 очков — от спасительного места 19 баллов.

К вылету были готовы давно, поэтому фанаты уже даже могут смеяться над событием. 25-летний Крис Дэвик выложил вот такое фото с отцом Филипом, которое быстро стало вирусным.

Во время загрузки произошла ошибка.

Без контекста выглядит смешно, но странно — поэтому рассказываем. В 2006-м «Шеффилд» запрыгнул в Премьер-лигу, но продержался всего сезон. Тогда у клуба были финансовые проблемы, так что даже пришлось привлекать в совет директоров актера и фаната Шона Бина (вложил около 10 млн фунтов).

Судьба команды решалась в последнем туре: «Шеффилд» проиграл прямому конкуренту «Уигану» 1:2 дома, а в параллельном матче «Вест Хэм» обыграл «МЮ» 1:0.

Во время загрузки произошла ошибка.

В итоге низ таблицы определился за счет разницы забитых и пропущенных.

15. «Вест Хэм», 41 очко, разница мячей -24.

16. «Фулхэм», 39 очков, -22.

17. «Уиган», 38 очков, -22.

18. «Шеффилд», 38 очков, -23.

Если бы «Вест Хэм» проиграл «МЮ», то он бы вылетел, а «Шеффилд» остался. Если бы сам «Шеффилд» не проиграл «Уигану», то остался бы. Настоящая трагедия команды породила первое фото.

Команда
Шеффилд Юнайтед

Да, это Крис с отцом. Обратите внимание на куртку: очень похоже на то, что Дэвик-старший идеально ухаживает за вещами!

«Я хотел воссоздать фото, превратив все в шутку, — рассказывает Крис в интервью Sheffield Star. — Большинство фанатов еще несколько месяцев назад поняли, что вылет неизбежен, поэтому я хотел поднять нам настроение. Не ожидал такой реакции».

Твит с фото собрал 115 тысяч лайков и 9 тысяч репостов. Но главное для Криса, что фаны поняли шутку: говорит, 99% ответов были доброжелательными. Хотя от вылета до сих пор больно.

«Конечно, в 2007-м все было гораздо хуже: поражение в последнем туре, вылет из-за разницы. Но в этом сезоне “Шеффилд” иногда выдавал хорошие отрезки, давая нам надежду. Это хуже всего: мы думали “А может останемся?”. Не остались. Такая надежда убивает. Теперь мы вылетели, можно готовиться к чемпионшипу. Надеюсь, у нас все получится в следующем сезоне», — говорит Крис.

Надеемся, по итогам сезона-21/22 увидим счастливое фото Криса и Филипа.

Руслан Копылов

Читайте также
 Ведущую обвинили в том, что она вызывающе одевается. Фото
В КХЛ – новая красотка. Ушла с прошлой работы из за денег
«Реалу» и «Ювентусу» грозят санкции. Разрешат ли им играть в ЛЧ
Куман рассказал об отношениях с Месси и его будущем в «Барсе»
Санкт-Петербург получит еще 3 матча Евро-2020. Почему не Москва
Грозит до 5 лет тюрьмы: призера ОИ объявили в розыск в Беларуси
ЦСКА забил шедевр и добил «Авангард» в третьем матче финала КГ
«Аталанта» без Миранчука сыграла вничью с «Ромой» в Серии A
Что подарить спортсмену на День рождения: топ-30 вариантов
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь