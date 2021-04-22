Фаны «Шеффилда» повторили фото 14-летней давности: плачущий малыш на плече папы

За новостями о Суперлиге пропустили еще один сюжет: «Шеффилд Юнайтед», который в прошлом сезоне едва не залетел в еврокубки, отправился в Чемпионшип за 6 туров до конца. У команды всего 14 очков — от спасительного места 19 баллов.

К вылету были готовы давно, поэтому фанаты уже даже могут смеяться над событием. 25-летний Крис Дэвик выложил вот такое фото с отцом Филипом, которое быстро стало вирусным.

Без контекста выглядит смешно, но странно — поэтому рассказываем. В 2006-м «Шеффилд» запрыгнул в Премьер-лигу, но продержался всего сезон. Тогда у клуба были финансовые проблемы, так что даже пришлось привлекать в совет директоров актера и фаната Шона Бина (вложил около 10 млн фунтов).

Судьба команды решалась в последнем туре: «Шеффилд» проиграл прямому конкуренту «Уигану» 1:2 дома, а в параллельном матче «Вест Хэм» обыграл «МЮ» 1:0.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <div style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--fe9fb7ec96f8b6975e75" data-vnd="fe9fb7ec96f8b6975e75" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625" > <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=fe9fb7ec96f8b6975e75" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </div> Во время загрузки произошла ошибка.

В итоге низ таблицы определился за счет разницы забитых и пропущенных.

15. «Вест Хэм», 41 очко, разница мячей -24.

16. «Фулхэм», 39 очков, -22.

17. «Уиган», 38 очков, -22.

18. «Шеффилд», 38 очков, -23.

Если бы «Вест Хэм» проиграл «МЮ», то он бы вылетел, а «Шеффилд» остался. Если бы сам «Шеффилд» не проиграл «Уигану», то остался бы. Настоящая трагедия команды породила первое фото.

Команда Шеффилд Юнайтед

Да, это Крис с отцом. Обратите внимание на куртку: очень похоже на то, что Дэвик-старший идеально ухаживает за вещами!

«Я хотел воссоздать фото, превратив все в шутку, — рассказывает Крис в интервью Sheffield Star. — Большинство фанатов еще несколько месяцев назад поняли, что вылет неизбежен, поэтому я хотел поднять нам настроение. Не ожидал такой реакции».

Твит с фото собрал 115 тысяч лайков и 9 тысяч репостов. Но главное для Криса, что фаны поняли шутку: говорит, 99% ответов были доброжелательными. Хотя от вылета до сих пор больно.

«Конечно, в 2007-м все было гораздо хуже: поражение в последнем туре, вылет из-за разницы. Но в этом сезоне “Шеффилд” иногда выдавал хорошие отрезки, давая нам надежду. Это хуже всего: мы думали “А может останемся?”. Не остались. Такая надежда убивает. Теперь мы вылетели, можно готовиться к чемпионшипу. Надеюсь, у нас все получится в следующем сезоне», — говорит Крис.

Надеемся, по итогам сезона-21/22 увидим счастливое фото Криса и Филипа.