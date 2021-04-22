«Аталанта» сыграла вничью с «Ромой» в чемпионате Италии. Миранчук остался в запасе

В составе «Аталанты» гол забил Руслан Малиновский (26-я минута), у римлян отличился Брайан Кристанте (75). На 69-й минуте защитник гостей Робин Госенс получил вторую желтую карточку и покинул поле. Защитник «Ромы» Ибаньес был удален с поля после второй желтой карточки на 94-й минуте.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук во втором матче подряд остался в запасе. Всего на счету россиянина за команду из Бергамо 25 матчей во всех турнирах, пять забитых мячей и одна результативная передача.

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«Аталанта» в 32 матчах набрала 65 очков, прервав пятиматчевую серию побед в чемпионате, и занимает третье место в таблице первенства. «Рома» с 55 очками идет седьмой.