«Аталанта» сыграла вничью с «Ромой» в чемпионате Италии. Миранчук остался в запасе
ТАСС, 22 апреля. «Аталанта» в гостях сыграла вничью с «Ромой» со счетом 1:1 в матче 32-го тура чемпионата Италии по футболу.
ТАСС, 22 апреля. «Аталанта» в гостях сыграла вничью с «Ромой» со счетом 1:1 в матче 32-го тура чемпионата Италии по футболу.
В составе «Аталанты» гол забил Руслан Малиновский (26-я минута), у римлян отличился Брайан Кристанте (75). На 69-й минуте защитник гостей Робин Госенс получил вторую желтую карточку и покинул поле. Защитник «Ромы» Ибаньес был удален с поля после второй желтой карточки на 94-й минуте.
Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук во втором матче подряд остался в запасе. Всего на счету россиянина за команду из Бергамо 25 матчей во всех турнирах, пять забитых мячей и одна результативная передача.
«Аталанта» в 32 матчах набрала 65 очков, прервав пятиматчевую серию побед в чемпионате, и занимает третье место в таблице первенства. «Рома» с 55 очками идет седьмой.
В следующем туре «Аталанта» 25 апреля примет «Болонью», столичный клуб в тот же день сыграет на выезде с «Кальяри».