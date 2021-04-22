Текущие события
Футбол. Зарубежный
23:00
Барселона
Хетафе
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Лестер
Вест Бромвич Альбион
30
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Гранада
Эйбар
20
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Реал Сосьедад
Сельта
21
Футбол. Зарубежный
перерыв
Наполи
Лацио
20
Футбол. Зарубежный
20:00
Атлетико
Уэска
20
Футбол. Зарубежный
19:30
Рома
Аталанта
11
Все события
Фоторепортажи
7«Авангард» вернулся к армейцам
20Болельщики поддержали Гильерме, «Локомотив» перегнал «Спартак»
21:49 (мск), источник: ТАСС

«Аталанта» сыграла вничью с «Ромой» в чемпионате Италии. Миранчук остался в запасе

ТАСС, 22 апреля. «Аталанта» в гостях сыграла вничью с «Ромой» со счетом 1:1 в матче 32-го тура чемпионата Италии по футболу.

Наверх
Источник: AP 2020

В составе «Аталанты» гол забил Руслан Малиновский (26-я минута), у римлян отличился Брайан Кристанте (75). На 69-й минуте защитник гостей Робин Госенс получил вторую желтую карточку и покинул поле. Защитник «Ромы» Ибаньес был удален с поля после второй желтой карточки на 94-й минуте.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук во втором матче подряд остался в запасе. Всего на счету россиянина за команду из Бергамо 25 матчей во всех турнирах, пять забитых мячей и одна результативная передача.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Аталанта» в 32 матчах набрала 65 очков, прервав пятиматчевую серию побед в чемпионате, и занимает третье место в таблице первенства. «Рома» с 55 очками идет седьмой.

В следующем туре «Аталанта» 25 апреля примет «Болонью», столичный клуб в тот же день сыграет на выезде с «Кальяри».

Читайте также
Рома
1:1
Первый тайм: 0:1
Аталанта
 "Сложно смириться с тем, что людей без объяснения причин не пустили на Олимпиаду. Это не бардак? Это не шапито?"
Семнадцатилетний россиянин стал настоящим открытием сезона
«Реалу» и «Ювентусу» грозят санкции. Разрешат ли им играть в ЛЧ
Куман рассказал об отношениях с Месси и его будущем в «Барсе»
Санкт-Петербург получит еще 3 матча Евро-2020. Почему не Москва
Грозит до 5 лет тюрьмы: призера ОИ объявили в розыск в Беларуси
ЦСКА забил шедевр и добил «Авангард» в третьем матче финала КГ
Что подарить спортсмену на День рождения: топ-30 вариантов
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь