Куман рассказал об отношениях с Месси и его будущем в клубе
В интервью VI Роналд Куман рассказал об отношениях с капитаном «Барселоны» Лионелем Месси.
В интервью VI Роналд Куман рассказал об отношениях с капитаном «Барселоны» Лионелем Месси.
«С тех пор, как я стал тренером этого клуба, у меня всегда был очень хороший контакт с Месси. Мы говорили о клубе, команде и изменениях, которые мы хотели внести. У меня никогда не было момента, когда я бы подумал, что он хочет
Ожидается, что Лео Месси подпишет новый двухлетний контракт с «Барсой». Приход Жоана Лапорты, а также победа «Барсы» в Кубке под руководством Кумана, как говорят, являются основными факторами, определяющими будущее Месси в «Барсе».