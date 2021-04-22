Куман рассказал об отношениях с Месси и его будущем в клубе

«С тех пор, как я стал тренером этого клуба, у меня всегда был очень хороший контакт с Месси. Мы говорили о клубе, команде и изменениях, которые мы хотели внести. У меня никогда не было момента, когда я бы подумал, что он хочет чего-то другого», — сказал Куман.