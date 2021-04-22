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22:03 (мск), источник: Sports.Ru

Куман рассказал об отношениях с Месси и его будущем в клубе

В интервью VI Роналд Куман рассказал об отношениях с капитаном «Барселоны» Лионелем Месси.

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«С тех пор, как я стал тренером этого клуба, у меня всегда был очень хороший контакт с Месси. Мы говорили о клубе, команде и изменениях, которые мы хотели внести. У меня никогда не было момента, когда я бы подумал, что он хочет чего-то другого», — сказал Куман.

Ожидается, что Лео Месси подпишет новый двухлетний контракт с «Барсой». Приход Жоана Лапорты, а также победа «Барсы» в Кубке под руководством Кумана, как говорят, являются основными факторами, определяющими будущее Месси в «Барсе».

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