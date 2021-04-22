Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Лестер
Вест Бромвич Альбион
30
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Гранада
Эйбар
20
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Реал Сосьедад
Сельта
21
Футбол. Зарубежный
перерыв
Наполи
Лацио
20
Футбол. Зарубежный
23:00
Барселона
Хетафе
Футбол. Зарубежный
20:00
Атлетико
Уэска
20
Футбол. Зарубежный
19:30
Рома
Аталанта
11
Все события
Фоторепортажи
7«Авангард» вернулся к армейцам
20Болельщики поддержали Гильерме, «Локомотив» перегнал «Спартак»
22:38 (мск), источник: ТАСС

«Милан» объявил о продлении контракта с 39-летним Ибрагимовичем

ТАСС, 22 апреля. Шведский нападающий Златан Ибрагимович продлил соглашение с итальянским футбольным клубом «Милан». Об этом сообщает пресс-служба команды.

Наверх
27
фотографий
27
фотографий
27
фотографий

Новый контракт с 39-летним игроком рассчитан на один сезон. Ибрагимович выступает за «Милан» с 2020 года, до этого он представлял команду с 2010 по 2012 год. В текущем сезоне швед провел за клуб 25 матчей, забил 17 голов и отдал три результативные передачи.

Во время загрузки произошла ошибка.

На протяжении карьеры Ибрагимович выигрывал чемпионаты Нидерландов («Аякс»), Италии («Интер», «Милан»), Испании («Барселона»), Франции (ПСЖ), кубки и суперкубки этих стран. В Англии форвард выступал за «Манчестер Юнайтед», в составе которого стал победителем Лиги Европы. В нынешнем сезоне Ибрагимович сыграл за национальную сборную впервые с 2016 года, когда объявил о завершении международной карьеры.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Милан» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 66 очков в 32 матчах. В следующей встрече 26 апреля «Милан» на выезде встретится с «Лацио».

Читайте также
 "Сложно смириться с тем, что людей без объяснения причин не пустили на Олимпиаду. Это не бардак? Это не шапито?"
Семнадцатилетний россиянин стал настоящим открытием сезона
«Реалу» и «Ювентусу» грозят санкции. Разрешат ли им играть в ЛЧ
Куман рассказал об отношениях с Месси и его будущем в «Барсе»
Санкт-Петербург получит еще 3 матча Евро-2020. Почему не Москва
Грозит до 5 лет тюрьмы: призера ОИ объявили в розыск в Беларуси
ЦСКА забил шедевр и добил «Авангард» в третьем матче финала КГ
«Аталанта» без Миранчука сыграла вничью с «Ромой» в Серии A
Что подарить спортсмену на День рождения: топ-30 вариантов
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь