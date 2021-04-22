Текущие события
Футбол. Зарубежный
22.04
Барселона
Хетафе
52
Футбол. Зарубежный
22.04
Лестер
Вест Бромвич Альбион
30
Футбол. Зарубежный
22.04
Гранада
Эйбар
41
Футбол. Зарубежный
22.04
Реал Сосьедад
Сельта
21
Футбол. Зарубежный
22.04
Наполи
Лацио
52
Футбол. Зарубежный
22.04
Атлетико
Уэска
20
Футбол. Зарубежный
22.04
Рома
Аталанта
11
Все события
Фоторепортажи
22«Спартак» обыграл ЦСКА в молодежном дерби. Как сыграют взрослые команды?
14«Барселона» завоевала Кубок Испании
22 апреля, источник: Sport24

«Наполи» разгромил «Лацио», забив 5 мячей в ворота соперника

В Италии состоялся матч 32-го тура Серии А, в котором «Наполи» на своем поле разгромил «Лацио» со счетом 5:2.

Наверх
Источник: AP 2020

Дубль за хозяев оформил Лоренцо Инсинье, забив гол на 7-й (пенальти) и 53-й минутах. Еще по одному мячу записали на свой счет Маттео Политано (12), Дрис Мертенс (65) и Виктор Осимхен (80).

В составе римлян отличились Чиро Иммобиле (70) и Сергей Милинкович-Савич (74).

Во время загрузки произошла ошибка.

«Наполи» набрал в 32 матчах 63 очка и с этим показателем занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Лацио», в активе которого 58 очков после 31 тура, находится на 6-й позиции.

Читайте также
Наполи
5:2
Первый тайм: 2:0
Лацио
 Жена Мамаева обвиняла мужа в измене с Боней. Виктория рассказала, что между ними было на самом деле
Как советский спортсмен застукал красавицу-жену в постели с другим: «Это не измена! Я не ***»
«Реалу» и «Ювентусу» грозят санкции. Разрешат ли им играть в ЛЧ
Куман рассказал об отношениях с Месси и его будущем в «Барсе»
Санкт-Петербург получит еще 3 матча Евро-2020. Почему не Москва
Грозит до 5 лет тюрьмы: призера ОИ объявили в розыск в Беларуси
ЦСКА забил шедевр и добил «Авангард» в третьем матче финала КГ
Аршавин: Сборная России покажет хороший результат на ЧЕ-2020
Что подарить спортсмену на День рождения: топ-30 вариантов
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь