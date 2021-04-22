«Наполи» разгромил «Лацио», забив 5 мячей в ворота соперника

Дубль за хозяев оформил Лоренцо Инсинье, забив гол на 7-й (пенальти) и 53-й минутах. Еще по одному мячу записали на свой счет Маттео Политано (12), Дрис Мертенс (65) и Виктор Осимхен (80).

«Наполи» набрал в 32 матчах 63 очка и с этим показателем занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Лацио», в активе которого 58 очков после 31 тура, находится на 6-й позиции.