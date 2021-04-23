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00:12 (мск), источник: Lenta.Ru

«Лестер» разгромил новичка АПЛ и закрепился на третьем месте

«Лестер» на своем поле победил «Вест Бромвич» в матче 32-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AP 2020

Встреча прошла в четверг, 22 апреля, и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе победителей голами отметились Джейми Варди, Джонни Эванс и Келечи Ихеаначо.

Победа позволила «Лестеру» набрать 59 очков и закрепиться на третьем месте в чемпионате. В активе новичка АПЛ «Вест Бромвича» 24 очка, команда находится на 19-й позиции.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Лестер» в следующем туре 26 апреля дома примет «Кристал Пэлас». «Вест Бромвич» днем раньше на выезде сыграет с «Астон Виллой».

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Лестер
3:0
Первый тайм: 3:0
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