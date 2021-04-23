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00:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Реал Сосьедад» победил «Сельту» и вышел на пятое место в Ла Лиге

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. «Реал Сосьедад» на своем поле взял верх над «Сельтой» в матче 31-го тура чемпионата Испании по футболу.

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Источник: AP 2020

Встреча в Сан-Себастьяне завершилась со счетом 2:1. На гол Уго Мальо (22-я минута) хозяева ответили точными ударами Кристиана Португеса (25-я) и Аднана Янузая (39-я, с пенальти). На 29-й минуте нападающий «Реал Сосьедада» Александр Исак не смог реализовать пенальти.

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«Реал Сосьедад» набрал 50 очков и вышел на пятое место в таблице Ла Лиги. «Сельта» с 38 баллами идет на 12-й строчке.

В параллельном матче 31-го тура «Гранада» дома разгромила «Эйбар» — 4:1.

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