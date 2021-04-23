«Реал Сосьедад» победил «Сельту» и вышел на пятое место в Ла Лиге
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. «Реал Сосьедад» на своем поле взял верх над «Сельтой» в матче 31-го тура чемпионата Испании по футболу.
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. «Реал Сосьедад» на своем поле взял верх над «Сельтой» в матче 31-го тура чемпионата Испании по футболу.
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«Реал Сосьедад» набрал 50 очков и вышел на пятое место в таблице Ла Лиги. «Сельта» с 38 баллами идет на 12-й строчке.
В параллельном матче 31-го тура «Гранада» дома разгромила «Эйбар» — 4:1.