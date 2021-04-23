«Реал Сосьедад» победил «Сельту» и вышел на пятое место в Ла Лиге

Встреча в Сан-Себастьяне завершилась со счетом 2:1. На гол Уго Мальо (22-я минута) хозяева ответили точными ударами Кристиана Португеса (25-я) и Аднана Янузая (39-я, с пенальти). На 29-й минуте нападающий «Реал Сосьедада» Александр Исак не смог реализовать пенальти.