«Барселона» обыграла «Хетафе». Месси оформил дубль и отдал голевой пас
22 апреля в рамках 31-го тура испанской Ла Лиги состоялся матч между «Барселоной» и «Хетафе».
22 апреля в рамках 31-го тура испанской Ла Лиги состоялся матч между «Барселоной» и «Хетафе».
Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Каталонский клуб добился победы со счётом 5:2.
Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Хорхе Фигероа Васкесом. Ассистенты: Хосе Энрике Наранхо Перес, Диего Санчес Рохо. Резервный судья — Хуан Пенья Варела.
Матч начался с активных действий хозяев. На 8-й минуте нападающий «Барсы» Лионель Месси точно пробил в правый угол ворот из пределов штрафной. Затем на 12-й и 28-й минутах команды обменялись автоголами: сначала защитник каталонского клуба Клеман Лангле поразил собственные ворота, а спустя 16 минут игрок «Хетафе» Софиан Чакла сделал то же самое. На 33-й минуте Месси оформил дубль, добив мяч в ворота «Хетафе» после подбора в штрафной.
В начале второго тайма главный тренер
Финальный свисток арбитра зафиксировал победу каталонского клуба 5:2.
«Барселона» занимает четвёртое место с 68-ю очками, «Хетафе» — на пятнадцатом месте, набрав 31 очко. У лидера, мадридского «Атлетико» — 73 очка.