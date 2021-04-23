«Барселона» обыграла «Хетафе». Месси оформил дубль и отдал голевой пас

Матч начался с активных действий хозяев. На 8-й минуте нападающий «Барсы» Лионель Месси точно пробил в правый угол ворот из пределов штрафной. Затем на 12-й и 28-й минутах команды обменялись автоголами: сначала защитник каталонского клуба Клеман Лангле поразил собственные ворота, а спустя 16 минут игрок «Хетафе» Софиан Чакла сделал то же самое. На 33-й минуте Месси оформил дубль, добив мяч в ворота «Хетафе» после подбора в штрафной.



В начале второго тайма главный тренер сине-гранатовых Рональд Куман дал шанс молодым игрокам клуба. На 46-й минуте на замену вместо защитников Жерара Пике и Клемана Ленгле вышли Илайс Мориба и Рональд Араухо. После фола последнего на 69-й минуте встречи был назначен пенальти в ворота «Барселоны». Турецкий нападающий «Хетафе» Энес Унал сократил разрыв точным ударом с 11-метровой отметки.