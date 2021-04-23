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01:08 (мск), источник: Чемпионат.com

«Барселона» обыграла «Хетафе». Месси оформил дубль и отдал голевой пас

22 апреля в рамках 31-го тура испанской Ла Лиги состоялся матч между «Барселоной» и «Хетафе».

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Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Каталонский клуб добился победы со счётом 5:2.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Хорхе Фигероа Васкесом. Ассистенты: Хосе Энрике Наранхо Перес, Диего Санчес Рохо. Резервный судья — Хуан Пенья Варела.

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Матч начался с активных действий хозяев. На 8-й минуте нападающий «Барсы» Лионель Месси точно пробил в правый угол ворот из пределов штрафной. Затем на 12-й и 28-й минутах команды обменялись автоголами: сначала защитник каталонского клуба Клеман Лангле поразил собственные ворота, а спустя 16 минут игрок «Хетафе» Софиан Чакла сделал то же самое. На 33-й минуте Месси оформил дубль, добив мяч в ворота «Хетафе» после подбора в штрафной.

В начале второго тайма главный тренер сине-гранатовых Рональд Куман дал шанс молодым игрокам клуба. На 46-й минуте на замену вместо защитников Жерара Пике и Клемана Ленгле вышли Илайс Мориба и Рональд Араухо. После фола последнего на 69-й минуте встречи был назначен пенальти в ворота «Барселоны». Турецкий нападающий «Хетафе» Энес Унал сократил разрыв точным ударом с 11-метровой отметки.

На 87-й минуте Рональд Араухо замкнул подачу Месси с углового и вернул «Барселоне» преимущество в два мяча. А уже в компенсированное время нападающий каталонцев Антуан Гризманн, реализовав пенальти, установил окончательный счёт в матче. «Барселона» уверенно довела матч до победы, владея мячом более 70% времени во втором тайме.

Финальный свисток арбитра зафиксировал победу каталонского клуба 5:2.

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«Барселона» занимает четвёртое место с 68-ю очками, «Хетафе» — на пятнадцатом месте, набрав 31 очко. У лидера, мадридского «Атлетико» — 73 очка.

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Барселона
5:2
Первый тайм: 3:1
Хетафе
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