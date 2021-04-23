Худший старт и положительный домашний бэкграунд с «Кайратом». Как «Атырау» подходит к матчу с чемпионом

Сейчас «Атырау» занимает предпоследнюю, 13-ю строчку, набрав два очка. На счету клуба в шести турах две ничьи при четырех поражениях. Разница мячей — 6:12.

Подобные показатели были у «Атырау» в сезоне-2018. Разница мячей составляла — 4:9. В итоге «нефтяники» набрали 36 очков и заняли восьмое место из 12.

Также без побед после шести туров «Атырау» пребывал в 2017 году. Тогда клуб сыграл три ничьи и три матча проиграл. При этом «нефтяники» были лишены трех очков. Чемпионат они завершили на восьмом месте, набрав 35 баллов.

В сезонах-2015, 2016 и 2019 у «Атырау» после шести туров было по одной победе. При этом в 2015-м команда добилась трех ничьих и двух поражений (шесть баллов). Клуб в итоге набрал 27 очков и занял пятое место. В 2016-м после шести туров было также два ничейных результата и три поражения (пять очков). Сезон команда завершила на восьмом месте с 39 баллами.

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В 2019 году «Атырау» имел четыре очка — помимо победы, одна ничья и четыре поражения. По итогам КПЛ-2019 «нефтяники» заняли 11-е место из 12 и вылетели в первую лигу.

Отметим, что в перечисленных сезонах по ходу чемпионата в «Атырау» происходили отставки главных тренеров.

В седьмом туре текущего первенства «Атырау» примет «Кайрат». При Алексее Шпилевском алматинцы не побеждали в этом городе. В 2019 году «нефтяники» обыграли «желто-черных» со счетом 2:1. Но в двух других матчах, прошедших в Алматы, «Кайрат» оказывался сильнее — 2:0 и 2:1.